Dürfen Grosseltern noch Kinder hüten?

Der kleine Noah wird zwei Tage in der Woche von den Grosseltern gehütet, im Turnus mal von den Grosseltern mütterlicher-, mal von denen väterlicherseits. Seine Eltern arbeiten beide und sind angewiesen auf diese «Fremdbetreuung», auf deren Qualität und Vertrauenswürdigkeit hundertprozentig Verlass ist und die das Familienbudget nicht belastet. Das über 80-jährige Grosi von Alessia wiederum hat die Teenie-Enkelin ganz bei sich aufgenommen, weil diese daheim die Ausbildung nicht fortsetzen konnte. Doch das Coronavirus bringt solche Konstruktionen ins Wanken.

Es gibt zahllose Familienschiffe in der Schweiz, die allein dank der Betreuungsleistungen der Grosseltern flott bleiben. Laut jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik hüten Grosseltern hierzulande ihre Enkel 160 Millionen Stunden jährlich; jedes zweite Grosi kommt mindestens einmal pro Woche zum Einsatz (Lesen Sie hier mehr dazu). Doch: Das neue Virus kann besonders bei Menschen über 65 Jahren schwere Krankheitsverläufe verursachen. Sie gehören zu den Risikogruppen.

«Kinder sind Virenschleudern»

Bei Kindern und Jugendlichen sind die Verläufe dagegen typischerweise mild. Und sie können sogar ansteckende Virenträger sein, ohne Symptome zu zeigen. Eine schwierige Situation. Bei kombinierten Betreuungslösungen, wo Krippe, Schule, Hort und Grosseltern als geschmeidige Zahnräder ineinandergreifen – die Kinder also viele verschiedene Kontakte haben –, ist das Risiko noch höher.

Besonders angesichts der versteckten Virengefahr raten die Behörden den Senioren zu Vorsicht, so auch Gabriela Bieri-Brüning, Chefärztin Geriatrischer Dienst der Stadt Zürich: «Grosseltern, die schon immer Enkel betreut haben und darauf, trotz der Gefahr, nicht verzichten können oder möchten, sollen besonders gut auf die Händehygiene achten. Wenig Körperkontakt und Abstand sind je nach Alter der Kinder schwierig. Wenn die Enkel auch nur leichte grippale oder Erkältungssymptome haben, sollten sie in dieser Zeit nicht zu den Grosseltern gehen.» Vor allem für Seniorinnen und Senioren mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes sei eine Ansteckung gefährlich.

Auch Franjo Ambroz von Pro Senectute sähe aus medizinischen Gründen am liebsten eine Art Kontaktsperre. «Kinder sind Virenschleudern. Aus Selbstschutz müssten sich die Älteren jetzt temporär aus dem Verkehr ziehen. Aber es ist ein Dilemma», fährt der Direktor der Sektion Kanton Zürich fort. Schliesslich sei der emotional-soziale Aspekt nicht zu vernachlässigen. Es gebe bei den Senioren Ängste vor Vereinsamung und auch davor, dass die Eltern der Enkel in Schwierigkeiten kämen oder allenfalls den Rückzug für übertrieben hielten. «All diese Facetten spielen eine wichtige Rolle. Diese diffizile Abwägung im Einzelfall kann die Pro Senectute leider niemandem abnehmen.»

Eine klare Ansage macht die Pro Senectute des Kantons Zürich aber hinsichtlich der Freiwilligendienste. Rund 800 Senioren helfen in Klassenzimmern von Primarschulen und Kindergärten mit: Diese Besuche seien, so Ambroz, bis auf weiteres zu unterlassen. Auch die Vermittlungsplattform für Wunsch-Omis www.misgrosi.ch weist auf der Homepage auf die Gefährlichkeit des Coronavirus für Menschen ab 65 Jahren hin und empfiehlt, den Ratschlägen des BAG zu folgen.

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen und die Spitäler zu entlasten, wäre ein sogenannter kompletter Lockdown Ultima Ratio. Im Kanton Luzern war eine Gymnasialklasse temporär in Quarantäne; in Stuttgart wurde eben eine Schule für kurze Zeit geschlossen. Generelle Schulschliessungen wie in Italien und Griechenland werden hierzulande noch nicht in Betracht gezogen.

«Ich finde es im Moment nicht sinnvoll, die Schulen zu schliessen. Wir wissen zu wenig darüber, wie sich das Virus verbreitet.»Christoph Berger, Leiter der Abteilung für ansteckende Krankheiten am Kinderspital Zürich

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich sagt dazu auf Anfrage: «Bleiben Kinder zu Hause, sind sie entweder gar nicht betreut oder müssen dort unvorhergesehen betreut werden. Übernehmen dies die Eltern, fehlen sie bei der Arbeit. Betreuen die Grosseltern, setzen sich diese einer erhöhten Ansteckungsgefahr aus.» Kinder seien «nicht die massgeblichen Verbreiter des Virus». Deshalb bestehe auch für das Schulpersonal kein erhöhtes Risiko. Mit diesem Argument spricht sich die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli gegen Schulschliessungen aus.

Aber stimmt es auch, dass Kinder, wie es am Montag auf der Pressekonferenz der Zürcher Gesundheitsdirektion hiess, das Virus nicht weitergeben, weil sie selbst kaum erkranken? Ein aktueller Fall aus Bayern zeigt ein anderes Bild.

Experten sind sich uneinig

Alles fing mit einer laufenden Nase an. Die Skiferien gingen zu Ende, und der zwölfjährige Bub war zurück in München. Mit den Eltern und der Schwester hatte er in Südtirol Ferien gemacht. Skifahren, Kälte, eine lange Reise: Die Eltern machten sich zuerst wohl nicht allzu grosse Gedanken über ihr erkältetes Kind. Auch nicht, als der Knabe seine Schwester und dann auch Mama und Papa ansteckte und noch ein Husten dazukam. Doch dann begannen sich die Berichte über den Covid-19-Ausbruch in Südtirol zu häufen, und die Familie ging zum Arzt. Alle vier landeten schliesslich im Münchner Unispital mit der Diagnose Coronavirus.

Tatsächlich weiss man noch immer zu wenig darüber, wer das Virus wie weitergibt. Klar ist, dass Kinder kaum oder in den allermeisten Fällen nur leicht erkranken, wie der Bub aus Bayern, der aber trotzdem seine Familie ansteckte. Klar ist nämlich seit einer neuen deutschen Studie vom Montag auch, dass zumindest bei den Erwachsenen selbst leichte Fälle und sogar Infizierte ohne eigene Symptome das Virus streuen können.

Deshalb sind sich die Experten beim Thema Schulschliessungen uneinig. «Ich finde es im Moment nicht sinnvoll, die Schulen zu schliessen», sagt Christoph Berger, der am Kinderspital Zürich die Abteilung für ansteckende Krankheiten leitet. «Wir wissen noch immer zu wenig darüber, wie sich das Virus verbreitet.» Wenn ein Kind selbst nicht erkranke, also keine Symptome entwickle, würde es den Erreger auch weniger weitergeben. Denn das geschehe vor allem, wenn die Nase läuft und man hustet. Zeige ein Kind Symptome, solle es aber auf jeden Fall zu Hause bleiben, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Doch wer, so Berger, würde all die Kinder betreuen, wenn die Schulen und Kindergärten schliessen? Die Grosseltern sollten es, weil für sie Covid-19 gefährlich ist, nicht tun.

Anderer Meinung ist Clemens-Martin Wendtner, Chefarzt der Infektiologie am Unispital der Ludwig-Maximilians-Universität München. Wendtner behandelt den Knaben und seine Familie. «Schulschliessungen sind auf jeden Fall eine sinnvolle Massnahme, um die Epidemie einzudämmen», sagt Wendtner. Auch die Schule des betroffenen Buben sei momentan geschlossen, zudem aktuell weitere rund 80 in ganz Bayern.

Bei der Grippe weiss man, dass Kinder eine wichtige Rolle spielen, um eine Epidemie anzuheizen. Und das Husten in die Armbeuge und ein hygienisches Schneuzen ins Taschentuch steht bei kleinen Kindern nicht weit oben auf der Prioritätenliste, wenn sie mit ihren Gspänli beschäftigt sind. Auch für 30 Sekunden Händewaschen lassen sich nur wenige kleine Kinder begeistern. An der Grippe können Kinder, anders als bei Covid-19, allerdings selbst schwer erkranken.

In einer kürzlich im Fachmagazin «Jama» erschienenen Studie mit rund 72'000 Corona-Fällen aus China zeigten die Autoren, dass Kinder genauso häufig erkrankten wie Erwachsene. «Die Daten beweisen, dass Schulschliessungen ein wichtiges Mittel sind, um die Epidemie abzubremsen», sagte Justin Lessler, Infektiologe an der John Hopkins Bloomberg School of Health dem US-Magazin «Wired». Warum Kinder nur sehr leicht erkranken, darüber sind sich die Experten noch nicht einig. Es gibt verschiedene Erklärungsmodelle. Die Schwere der Erkrankung könnte davon abhängen, wie heftig die Entzündungsreaktionen ausfallen und wie viele chronische Entzündungen jemand sowieso schon im Körper hat. Je älter ein Mensch ist, desto schlechter sind diese Werte meist.

Lockdown hätte drastische Folgen

Die Epidemiologen sind sich einig, dass man im Moment alles tun sollte, um den Ausbruch zu verlangsamen. Die Kurve der Neuansteckungen dürfe nicht exponentiell ansteigen, sondern sollte idealerweise nur langsam wachsen. Was sonst geschehe, sieht man im Moment in Italien. Das Gesundheitssystem ist mit dem Ansturm schwerer Fälle nahe am Kollaps.

Es ist zwar so, dass betreuende Grosseltern klar weniger gefährdet sind, wenn die Kinder permanent von ihnen betreut werden und keine intensiven Aussenkontakte haben. Aber nicht alle Grosseltern – so vorhanden – wären überhaupt in der Lage dazu, einen derartigen Vollzeitjob zu übernehmen. Oder er brächte sie kräftemässig an den Anschlag: keine gute Voraussetzung, um gegen eine etwaige Erkrankung anzukämpfen. Schul- und Kindergartenschliessungen hätten drastische Konsequenzen.

Die Grosseltern von Noah und auch die Oma von Alessia jedenfalls geben ihre Betreuungsleistungen derzeit nicht auf. Man achte aufs Händewaschen, Desinfizieren und aufs Social Distancing, so weit das möglich sei. Die Familien evaluieren die Situation jedoch laufend und entwickeln Notfallszenarien. Wie die Betriebe und die Nation.