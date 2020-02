In fünf Schritten zur Eskalation

Der Fall: keine Überraschung. Die Reaktion der Behörden: gemäss den Krisenplänen. Die Lage im Land: weiterhin normal.

Die beiden Männer, die am Dientsag in Bern für das ­Bundesamt für Gesundheit über die erste bestätigte Coronavirus-Infektion in der Schweiz informierten, bemühten sich sehr um Sachlichkeit. Abgeklärtheit. Ruhe.

«Das neue Coronavirus stellt für die Bevölkerung ein moderates Risiko dar», sagte Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Man vertraue weiter auf die am Montag beschlossenen Informationsmassnahmen, ergänzte Daniel Koch, Leiter der BAG-Abteilung für übertragbare Krankheiten.

Und doch kommt man nach dem Tessiner Corona-Fall nicht mehr umhin, zu fragen: Was passiert, wenn die Krankheitsfälle zunehmen? Wenn die Lage eskaliert? Wann greifen die Behörden zu schärferen Massnahmen? Wann nimmt der Bundesrat das Heft in die Hand? Und welche Mittel gibt es überhaupt?

Um Sachlichkeit und Abgeklärtheit bemüht: BAG-Chef Strupler an der Medienkonferenz in Bern. (25. Februar 2020) Bild: Keystone

Das Epidemiengesetz, der Pandemieplan des Bundes und Äusserungen von Fachleuten lassen es zu, den möglichen Verlauf einer Eskalation in fünf Schritten zu skizzieren.

1. Ruhe vor dem Sturm

Trotz dem ersten Corona-Fall gilt in der Schweiz immer noch die Normallage. Diese Situation zeichnet sich dadurch aus, dass die Kantone den Kampf gegen die Ausbreitung des Virus weitgehend allein bewältigen können. Der Bund (und das BAG) hilft im Hintergrund mit. Bereits in dieser Phase kann ein Kanton gegenüber Einzelpersonen Mass­nahmen wie Quarantäne oder Isolation verfügen oder auch eine Schule schliessen.

2. Die Krise greift um sich

Falls sich die Erkrankungen stark häufen, könnten die Kantone bald schon an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit stossen. In diesem Fall würde der Bund sukzessive mehr Verantwortung übernehmen. Für Strupler ist der Moment zur Eskalation danngekommen, wenn die Behörden den Überblick über die Infektionskette verlieren und es zu unbekannten Übertragungen kommt. In diesem Fall werde das BAG dem Bundesrat schärfere Massnahmen vorschlagen, sagte Strupler am Dienstag.

3. Der Bundesrat greift ein

Wenn für den Bundesrat feststeht, dass eine echte Gefährdung der öffentlichen Gesundheit droht, kann er eine «besondere Lage» ausrufen und in Absprache mit den Kantonen weitergehende Massnahmen beschliessen. Denkbar ist, dass der Bundesrat Veranstaltungen absagt, dass öffentliche oder private Einrichtungen geschlossen werden oder dass der Zugang zu bestimmten Gebieten eingeschränkt wird. Auch Unternehmen könnten von Massnahmen wie Homeoffice-Zwang betroffen sein. Alle Massnahmen haben zum Ziel, die Anzahl Erkrankter zu verringern und die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen oder zu stoppen. Auch wenn es der Bundesrat ist, der die Massnahmen anordnet, bleibt der Vollzug Sache der Kantone.

4. Die Lage kippt endgültig

Falls die Ausbreitung des Virus weiter voranschreitet, kann sich die epidemiologische Notlage verschärfen. Der Bundesrat dürfte dann erwägen, den internationalen Personenverkehr einzuschränken. Denkbar ist zudem, dass auch die Armee subsidiär eingesetzt wird. Der Pandemieplan des Bundes sieht beispielsweise vor, dass Armeeangehörige an den Landesflughäfen ein medizinisches Screening der Passagiere durchführen.

5. Notrecht gegen das Chaos

Wenn eine Epidemie die äussere und innere Sicherheit der Schweiz bedroht, das war etwa bei der spanischen Grippe 1918 der Fall, kann der Bundesrat eine «ausserordentliche Lage» aus­rufen. In diesem Szenario ist der Handlungsspielraum der Landesregierung kaum mehr eingeschränkt. «Wenn es eine ausserordentliche Lage erfordert, kann der Bundesrat für das ganze Land oder für einzelne Landesteile die notwendigen Massnahmen anordnen», heisst es im Epidemiengesetz bloss. Mit anderen Worten: Es gilt Notrecht.