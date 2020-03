Verwirrung um BAG-Empfehlung zu Ibuprofen

Eigentlich war es eine ausschliesslich wissenschaftliche Diskussion in einzelnen Fachartikeln. Doch der Verdacht gelangte in die Öffentlichkeit, dann kursierten Fake-Nachrichten auf Whatsapp und im Netz. Und jetzt mahnt plötzlich auch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zur Vorsicht.

«Zur Fieberbekämpfung bei einer Erkrankung verwenden Sie besser ein Medikament auf Basis von Paracetamol», heisst es auf der Website. «Wenn Sie Ibuprofen im Rahmen einer langfristigen Behandlung nehmen, setzen Sie es nicht ab, und sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.»

Uni-Forscher wundert sich über Empfehlung

Gemäss BAG gibt es derzeit zwar keine eindeutigen Hinweise darauf, dass diese Klasse von Medikamenten den Krankheitsverlauf verschlimmert. In Einzelfällen sei jedoch beobachtet worden, dass sie zu einem schwereren Krankheitsverlauf führen. «Bewiesen ist dies jedoch nicht. Überprüfungen dazu laufen. Bis zu einem Ergebnis empfehlen wir eine vorsichtige Haltung gegenüber dem Gebrauch von Medikamenten auf der Basis von Ibuprofen: Die Behandlung von Fieber ist allgemein nicht notwendig.»

«Es gibt keine Hinweise darauf, dass Ibuprofen bei Erkrankungen mit dem Coronavirus eine besondere Rolle spielt.»Michael Roth-Chiarello,

Universität und Unispital Basel

Michael Roth-Chiarello wundert sich: «Es gibt bei Ibuprofen keine Hinweise darauf, dass das Medikament bei den aktuellen Coronavirus-Erkrankungen eine besondere Rolle spielt», sagt der Biomedizin-Professor vom Universitätsspital und der Universität Basel. Er war Mitautor einer Veröffentlichung im Fachblatt «The Lancet Respiratory Medicine» vom 11. März, die die ganze Welle losgetreten hat. «Wir haben darin eine wissenschaftliche Hypothese formuliert, die nur ganz schwere Fälle betrifft», so Roth.

Er fragt sich, aufgrund welcher Daten das BAG zu seiner Empfehlung kommt. «Wir sind erst jetzt dabei, die Hypothese in einer Studie zu überprüfen.» Erst wenn gesicherte Daten vorhanden seien, könne über Therapieempfehlungen nachgedacht werden, betont der Zellbiologe. Wegen der Konfusion und zahlreicher Anfragen auch aus dem Ausland hat die Universität Basel am Dienstag nun eine Stellungnahme veröffentlicht.

Blutdrucksenker unter Verdacht

Konkret ging es in der Studie von Roth und Kollegen um die Frage, ob Patienten mit Bluthochdruck, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein erhöhtes Risiko haben, an der Coronavirus-Infektion Covid-19 zu erkranken. Dies weil in chinesischen Studien beobachtet wurde, dass diese Patienten häufiger schwere Verläufe haben.

Roth und auch Autoren anderer Studien warfen die Vermutung auf, dass sogenannte ACE-Hemmer sowie Sartane daran schuld sein könnten. Diese Blutdrucksenker werden bei den erwähnten Krankheiten häufig eingesetzt und richten sich gegen das ACE2, kurz für «Angiotensin-konvertierendes Enzym 2». In der Schweiz nehmen über eine Million Menschen entsprechende Medikamente.

Eintrittspforte für das Coronavirus

ACE2 ist ein wichtiges Eiweiss, das die Geweberegeneration fördert. Es ist vor allem in der Lunge, aber auch am Herzen, im Darm, der Niere und in Blutgefässen auf Zelloberflächen zu finden. Die ACE-Hemmer führen dazu, dass dieses Eiweiss verstärkt hergestellt wird. Hier kommt das Coronavirus Sars-CoV-2 ins Spiel. «Für das Virus ist ACE2 die Haupteintrittspforte, durch welche es die Zellen infiziert», sagt Michael Roth. Der Erreger bindet an das Eiweiss, dringt in die Zelle ein und vermehrt sich darin. «Es gibt Indizien dafür, dass ACE-Hemmer dabei tatsächlich eine verstärkende Rolle spielen könnten», sagt Roth. Andere Forscher würden allerdings genau das Gegenteil vermuten. «Deshalb braucht es jetzt klare Daten.»

Ibuprofen ist kein ACE-Hemmer. Möglicherweise bewirkt das rezeptfreie Fieber- und Schmerzmittel aber ebenfalls, dass Zellen vermehrt das Eiweiss ACE2 bilden. «Es gibt allerdings nur eine einzige Studie an Ratten, die eine direkte Wirkung auf ACE2 nachgewiesen hat», sagt Roth. «Daneben gibt es nur widersprüchliche Resultate.»

«Auf keinen Fall einfach absetzen»

Fachleute, Ärztegesellschaften und Apotheker warnen inzwischen breit davor, wegen der Diskussionen irgendwelche Therapien zu stoppen oder zu verändern. Die Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie und die Hypertonie-Gesellschaft betonten bereits vor einer Woche, dass eine vorsorgliche Umstellung auf andere Substanzen nicht gerechtfertigt sei. Bei Sars-CoV-2-positiven Patienten mit Herzkrankheiten oder Bluthochdruck soll die Therapie unbedingt weitergeführt werden, da sie die Sterblichkeit senkt.

Auch der Schweizerische Apothekerverband Pharmasuisse insistiert, dass «auf keinen Fall» ACE-Hemmer und ähnliche Therapien «einfach abgesetzt werden sollen». Es gebe genauso Daten und Hypothesen, die darauf deuten würden, dass diese Medikamente im Gegenteil vor einem Eindringen von Sars-CoV-2 schützen könnten.

In Deutschland empfehlen Lungenexperten unter anderem der Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, dass Patienten funktionierende Asthma-Therapien mit kortisonhaltigen Medikamenten jetzt nicht unnötig anpassten. Für den einzelnen Asthma-Patienten bestehe das Risiko einer Verschlimmerung des Asthmas und unnötiger Arztbesuche. Das wiege höher als die unbewiesene Gefahr einer Förderung bei der Ansteckung mit dem Coronavirus.