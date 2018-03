Alles dreht sich!

Als Claudia Müller eines Morgens in ihrem Bett erwachte, fand sie sich in einem Albtraum wieder. «Das Bett drehte sich rasend schnell wie ein Karussell, das ausser Kontrolle geraten ist», erinnert sie sich. «Ich verlor die Orientierung und bekam Todesangst.» Dann wurde ihr speiübel. Sie versuchte aufzustehen, doch der Schwindel machte es ihr unmöglich. «Sobald ich mich bewegte, drehte sich alles.»

Was die 42-jährige Juristin letzten Winter erlebte, ist kein seltenes Phänomen. Bei einem durch Bewegung ausgelösten Drehschwindel, der mit Übelkeit verbunden ist, handelt es sich meist um einen gutartigen Lagerungsschwindel, eine harmlose, aber unangenehme Krankheit. Rund zwei von hundert Menschen haben diesen Schwindel schon mindestens einmal erlebt, ältere Leute häufiger als jüngere.

Hervorgerufen wird der Schwindel durch Kristalle in den Bogengängen des Gleichgewichtsorgans, die sich losgelöst haben und herumschwimmen. Die Kristalle reizen die Sinneszellen und bringen unsere Sinneswahrnehmung durcheinander. «Dadurch entsteht ein Schwindelgefühl, das typischerweise nach einer Kopfbewegung auftritt und nicht mehr als 30 bis 60 Sekunden anhält, wenn der Kopf danach ruhig gehalten wird», sagt Dominik Straumann vom interdisziplinären Zentrum für Schwindel und neurologische Sehstörungen am Universitätsspital Zürich.

Insgesamt gibt es in beiden Innenohren je drei Bogengänge, bei neun von zehn Patienten gelangen die Kristalle in den hintersten Bogengang, im rechten Ohr häufiger als im linken. Weshalb sich die Kristalle von ihrem Platz lösen (sie haften normalerweise an den Sinneszellen im Utrikulus, einem anderen Bereich im Innenohr), ist nicht immer klar. Sie können sich durch Alterungsprozesse spontan ablösen. Auch nach Verletzungen oder Eingriffen am Kopf, einer Entzündung des Gleichgewichtsnervs oder einer längeren Bettruhe kann sich ein Lagerungsschwindel entwickeln. «Manchmal reicht es schon, wenn man sich den Kopf leicht anschlägt», sagt Straumann.

Mit Augenzittern ein klarer Fall

Claudia Müller liess sich noch am selben Morgen von ihrem Mann zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt fahren. Dieser stellte ihr einige Fragen und machte mit ihr sogenannte Provokationstests. Dabei musste sie eine spezielle Brille mit Vergrösserungsgläsern aufsetzen und den Kopf leicht nach rechts drehen. Dann legte der Arzt sie auf den Rücken. «Prompt fing sich alles an zu drehen», erinnert sie sich. Währenddessen betrachtete der Arzt ihre Augenbewegungen. «Ist der Schwindel mit einem Augenzittern verbunden, ist das ein Zeichen für einen gutartigen Lagerungsschwindel», erklärt Straumann. Bei Claudia Müller fingen die Augen an zu zittern, sodass der Fall klar war.

Es ist sinnvoll, schnell zum Hausarzt zu gehen. Das vereinfacht die Diagnose.

Längst nicht bei allen Patienten mit einem gutartigen Lagerungsschwindel kann die Diagnose so schnell gestellt werden. «Manche erhalten die Diagnose spät oder gar nicht», sagt Dominik Straumann. Das habe unter anderem damit zu tun, dass sich der Schwindel in der Arztpraxis nicht immer auslösen lässt. «Oft verschwindet er im Laufe des Tages und kommt erst am nächsten Morgen wieder.» Darum sei es sinnvoll, schnell zum Hausarzt zu gehen, wenn der Schwindel auftritt. Das mache die Diagnose einfacher. Ist der Hausarzt unsicher, woher der Schwindel kommt, wird der Patient meist an einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder Neurologen überwiesen oder in einem Spital weiter abgeklärt. In der Schwindelsprechstunde des Unispitals Zürich (USZ) ist der gutartige Lagerungsschwindel weitaus die häufigste Diagnose.

Die Behandlung setzt bei den Ursachen an: Der Arzt versucht die Kristalle aus dem Bogengang zu befördern, dorthin, wo sie die Sinneswahrnehmung nicht mehr stören. Das geschieht mit Hilfe von Manövern, einer Abfolge von bestimmten Bewegungen, wie etwa sich auf den Rücken fallen lassen, auf die Seite drehen und aufsitzen.

So entsteht der Schwindel

Die mit Flüssigkeit gefüllten Bogengänge (1) gehören zum Gleichgewichtsorgan, welches das Hirn über Drehbewegungen des Kopfes informiert. Am Ende jedes Bogengangs befinden sich Sinneszellen mit Härchen (2). Bei Kopfbewegungen verbiegen sich die Härchen, der Reiz wird dem Hirn gemeldet. Dort, wo alle drei Bogengänge zusammenkommen, befinden sich weitere Sinneszellen mit Härchen, auf denen Kristalle kleben (3). Lösen sich die Kristalle (4), können sie in die Bogengänge gelangen (5). Bei jeder Kopfbewegung sinken sie dort an den jeweils tiefsten Punkt. Dabei entsteht eine Strömung, die das Hirn als Drehung empfindet. Dieser Drehschwindel hält so lange an, bis die Kristalle abgesunken sind. Mit Lagerungsmanövern (6) wird versucht, die Kristalle aus dem Bogengang zu «schwemmen» (Pfeil).

Verschiedene Ärzte haben Manöver entwickelt, die nach ihnen benannt sind. Am bekanntesten ist das «Epley-Manöver». Ein weiteres, neueres Manöver, das Dominik Straumann seinen Patienten empfiehlt, ist das «Foster-Manöver». «Es hat den Vorteil, dass man dabei nicht vom Bett fallen kann, weil es am Boden ausgeführt wird.» Bei einigen Patienten müssen die Manöver mehrmals wiederholt werden, bis sie Erfolg zeigen. Ist der Patient vom Arzt instruiert worden, kann er die Übungen auch allein zu Hause machen, falls der Schwindel wieder auftreten sollte.

Das Projekt «Schwindel-Bus»

Bei Claudia Müller führte der Arzt das Epley-Manöver für den rechten hinteren Bogengang durch. «Der Drehschwindel hörte danach zum Glück auf», erzählt sie. «Ich fühlte mich jedoch noch einige Tage etwas benommen, als würde ich auf Watte gehen.» In hartnäckigen Fällen bleibt der Schwindel trotz Manöver wochenlang bestehen. «Besonders wenn sich die Kristalle im horizontalen Bogengang befinden, kann es schwierig werden, sie wieder herauszubringen», sagt Dominik Straumann. Ist der Patient gebrechlich oder bettlägerig, sei es zudem oft nicht möglich, die Manöver durchzuführen.

Projekt mit Zukunft: Der «Schwindel-Bus» des Universitätsspitals Zürich kann das Therapierad gezielt zu Pflegeheimen transportieren. Foto: Dehag

Für solche Fälle liess das USZ einen speziellen Drehstuhl entwickeln. «Damit ist auch eine 360- Grad-Drehung möglich, wie bei einem Purzelbaum rückwärts. So bringen wir die Kristalle fast immer heraus.» Um betagten Menschen mit Lagerungsschwindel eine schnelle Hilfe anzubieten, hat das USZ zudem das Projekt «Schwindel-Bus» lanciert. «Die Idee ist, den Drehstuhl mit einem Bus in Pflegeheime zu bringen und Bewohner mit Lagerungsschwindel dort zu behandeln», erklärt Dominik Straumann. Demnächst startet das Pilotprojekt mit einem Pflegeheim. «Ist das Projekt erfolgreich, wird daraus vielleicht ein dauerhaftes Angebot.»

Bei etwa jedem dritten Patienten tritt der Lagerungsschwindel innert eines Jahres wieder auf. So auch bei Claudia Müller. «Es geschah wieder beim Aufwachen, als ich mich auf die rechte Seite drehte. Die Übelkeit blieb diesmal aber aus.» Sie fing sofort an, das Epley-Manöver durchzuführen. Nach einer Woche war der Schwindel weg – und kam bis heute nicht zurück.

Mehr Infos

Anleitungen und Videos zu Therapien wie dem Epley-Manöver finden Sie auf www.lagerungsschwindel.com

