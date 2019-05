«Jugendliche Intensivkiffer verlieren IQ-Punkte»

Häufiges Kiffen und hohe ­Mengen der psychoaktiven Substanz THC begünstigen Psychosen. Eine grosse Studie im Fachblatt «The Lancet Psychiatry» mit 900 Patienten, die dies bestätigt, lieferte Ende März bedenkliche Zahlen: Hochpotentes Cannabis ist demnach in grossen europäischen Städten für 12 Prozent der Ersterkrankungen an Psychose verantwortlich. In London sind es fast 30 Prozent, in Amsterdam sogar 50 Prozent.

Herr Quednow, Sie beschäftigen sich schon lange mit den Risiken von Cannabis. Überraschen Sie die Befunde der britischen Forscher?

Den hohen Anteil von Intensivkonsumenten unter den Psychose-Patienten in Amsterdam und London habe ich so nicht erwartet. Möglicherweise sind die Zahlen auch etwas zu hoch. Man geht davon aus, dass bei durchschnittlichem Konsum 10 bis 13 Prozent der Psychosen auf Cannabis zurückgehen. Das ist schon recht viel.

Gemäss Studie ist das Psychoserisiko bei täglichem Konsum dreifach erhöht und mit hohem THC-Gehalt sogar verfünffacht. Wie hoch ist das Risiko für einen kiffenden Jugendlichen?

Chronische Psychosen sind zunächst einmal seltene psychiatrische Erkrankungen. Rund ein Prozent der Bevölkerung erkrankt daran im Lauf des Lebens. Intensiver Cannabiskonsum erhöht dieses Risiko auf etwa fünf Prozent.

Einer von 20 Intensivkiffern bekommt also eine Psychose?

So scheint es zu sein. Das Psychose-Risiko ist sicher problematisch, aber ich finde, dass andere Folgen noch schwerer wiegen. So erhöht sich bei regelmässigen Cannabiskonsumenten die Gefahr um das Sechsfache, vier bis fünf Jahre später an einer Substanzkonsumstörung zu erkranken. Das ist massiv. Wer in der Jugend intensiv kifft, hat später ein stark erhöhtes Risiko für alle Arten von Suchterkrankungen.



Es stellt sich die Frage: Was war zuerst, das Cannabis oder die Erkrankung?

Bei den Psychosen gibt es diese Debatte seit gut 30 Jahren: Führt Cannabis zu Psychosen, oder führen Psychosen zu Cannabiskonsum? Letztlich werden wir eine Kausalität nie beweisen können. Doch inzwischen gibt es so viele Studien, die klar darauf hindeuten, dass Cannabiskonsum tatsächlich Psychosen auslöst. Davon gehen heute auch die meisten Experten aus. Wir wissen auf jeden Fall genug, um auf gesundheitspolitischer Ebene diese Annahme zu treffen.

Gibt es andere Risiken?

Neben der Psychose und den Suchterkrankungen ist der Einfluss auf die intellektuelle Entwicklung bei jugendlichen Intensivkonsumenten inzwischen gut belegt. Über 20, 30 Jahre verlieren diese im Vergleich zu Nichtkonsumenten IQ-Punkte. Die Betroffenen haben im Durchschnitt tiefere Noten, schlechtere Ausbildungsabschlüsse und generell im Lauf des Lebens schlechtere Chancen. Ausserdem finden sich Zusammen­hänge zu Angst- und Depressionserkrankungen, zumindest bei ­Intensivkonsumenten.

Was ist mit den unmittelbaren Effekten des Kiffens?

Solange jemand unter Cannabiseinfluss steht, hat er oder sie kognitive Einschränkungen, das heisst Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprobleme, sowie Schwierig­keiten mit komplexen Problem­lösungs- oder Planungsaufgaben. Bei täglichen Konsumenten bleiben diese Probleme auch tagsüber bestehen. THC bleibt lange im Körper und verschwindet nach Intensivkonsum erst nach Wochen oder Monaten totaler Abstinenz. Während bei Erwachsenen die Einschränkungen nach Abstinenz komplett verschwinden, bleiben sie bei Jugendlichen aber offenbar teilweise erhalten.

Gibt es ein Alter, ab dem Cannabis risikoarm ist?

Wenn erst mit Mitte 20 angefangen wird, wenn das Gehirn ausgereift ist, dann ist das Risiko für Psychosen, Abhängigkeit und kognitive Langzeitschäden gering.

Die neue Studie untermauert, dass Intensivkonsum problematisch ist. Spricht das für eine Legalisierung?

Es gibt Leute, die jetzt sagen, wir müssen die Konsumenten vor dem hoch potenten Stoff schützen, indem wir staatlich kontrolliertes, risikoärmeres Cannabis legal anbieten. Das halte ich für eine Milchmädchenrechnung. Das Problem ist, dass viele Konsumenten das hoch dosierte Cannabis nachfragen, und es würde sicher weiterhin schwarz angeboten, auch den Jugendlichen. In den US-Staaten, die in den letzten Jahren Cannabis legalisiert haben, ist der Konsum insgesamt meist angestiegen. Wie nachhaltig dieser Effekt ist, wissen wir jedoch noch nicht. Meine grösste Befürchtung bei einer Legalisierung wäre, dass – so wie jetzt in Kanada und den USA – grosse Tabakkonzerne einsteigen und man wegen einer starken Lobby und vielseitiger finanzieller Interessen nicht mehr zurückkann. Auch wenn man merkt, dass die Probleme durch die Legalisierung nicht weniger, sondern mehr geworden sind.

In der Schweiz sollen Versuche erlaubt werden. Sinnvoll?

Es gibt verschiedene Ansätze, die interessant sind. Um langfristige Effekte beobachten zu können, wären vielleicht grössere und längere Pilotversuche von Vorteil. Wir könnten aber auch einfach noch ein paar Jahre warten und schauen, was in den US-Staaten passiert. Dort sind Legionen von Wissenschaftlern daran, die Legalisierung zu begleiten. Grundsätzlich finde ich, dass wir den Konsum entkriminalisieren sollten. Beim Verkauf bin ich nach wie vor ambivalent. Man müsste auf jeden Fall verhindern, dass die Verbreitung bei den Jugendlichen ansteigt. Das könnte jedoch ein sehr schwieriges Unterfangen werden.

Dieses Interview wurde erstmals am 26. März 2019 publiziert. (SonntagsZeitung)