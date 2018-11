Sieben Fehler von Autofahrern, die Stau verursachen

Im vergangenen Jahr standen Autofahrer in der Schweiz rund 26’000 Stunden im Stau. Allein beim Belchentunnel im Raum Basel mussten Fahrzeuglenker an 127 Tagen des Jahres 2017 Geduld beweisen. Auf der Strecke Bern–Kriegstetten standen die Autofahrer an 286 Tagen im Stau. Übertroffen wurden diese Stauschwerpunkte schweizweit nur noch vom Nordring Zürich–Winterthur, wo der Verkehr an 351 Tagen stockte.

Der grösste Teil der Staustunden wurde durch Verkehrsüberlastung verursacht. Ebenso waren Unfälle und Baustellen häufige Gründe fürs Stocken im Verkehr. Doch auch die Autofahrer selbst tragen mit falschem Verhalten dazu bei, dass sie nur zäh vorankommen. In der Bildstrecke (siehe oben) finden Sie sieben schlechte Angewohnheiten, die Verkehrsteilnehmer in Zukunft lieber sein lassen sollten.