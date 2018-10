«Auf dem Jupitermond leben vielleicht oktopusähnliche Wesen»

Herr Angerhausen, Sie haben an einem Nasa-Programm teilgenommen. Worum ging es da genau?

Wir wurden quasi acht Wochen lang «eingesperrt» im Institut Seti im Silicon Valley. Da waren rund drei ­Dutzend Forschende aus der ­ganzen Welt – Astrophysiker und Experten für künstliche Intelligenz. Gemeinsam versuchten wir, Aufgaben zu lösen, die uns die Nasa gestellt hatte. Unter anderem wollten wir heraus­finden, wie uns künstliche Intelligenz bei der Suche nach ausserirdischem Leben helfen könnte.

Und kann sie?

Ja, neuronale Netzwerke können helfen, die Daten von Weltraumteleskopen zu analysieren. Im April hat die Nasa ein neues Weltraumteleskop, genannt Tess, ins All geschickt, das nach neuen ­Planeten in benachbarten ­Sonnensystemen sucht.

Also ein Satellit, der die Erde umkreist und dabei Bilder vom Weltraum schiesst?

Genau. Tess liefert eine Vielzahl von Bildern vom ganzen Himmel und soll Planeten finden, auf denen Leben möglich wäre.

.@NASA_TESS is off and running to discover new planets around other stars, called exoplanets! TESS is focusing on finding near Earth-sized and super-Earth sized worlds that are around nearby, bright stars. Two candidates have been found so far, many more to go! @TESSatMIT pic.twitter.com/esNWV5K3Mq