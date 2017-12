Nasa findet keine Aliens, dafür einen 8. Planeten

Wissenschaftler haben neben unserem Sonnensystem erstmals ein weiteres gefunden, in dem acht Planeten um eine Sonne kreisen. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa und der Internetgigant Google kündigten am Donnerstag den Fund eines achten Planeten an, der sich um den Stern Kepler-90 dreht. Die neuste Entdeckung dieses Exoplaneten wurde mithilfe von Googles künstlicher Intelligenz gemacht.

Wie die Erde von unserer Sonne ist er der drittnächste zu seiner Sonne – und benötigt für deren Umrundung 14 Tage. Auf der Oberfläche von Kepler-90i sollen daher auch Temperaturen von 427 Grad Celsius herrschen.

Über 2500 Lichtjahre entfernt

Unser Sonnensystem hat acht Planeten. Bevor Experten Pluto im Jahr 2006 den Status eines Zwergplaneten gaben, zählte man seit der Entdeckung Plutos im Jahr 1930 neun Planteten. Das war allerdings schon einmal so, da man noch früher zum Teil auch neu entdeckte Asteroiden für Planeten hielt.

Das System Kepler-90 ist mehr als 2500 Lichtjahre entfernt. Google wertete Daten des Weltraumteleskops Kepler aus und entwickelte damit ein Computerprogramm, das sich auf schwache planetarische Signale konzentriert. Astronomen würden Jahre zur Untersuchung der entsprechenden Daten brauchen.

Ähnlich unserem Sonnensystem

Exoplaneten gehören nicht unserem Sonnensystem an, sondern dem eines anderen Sterns. Bislang entdeckte Kepler-90 ein Planetensystem mit sieben Planeten, welches ähnlich aufgebaut ist wie unser Sonnensystem.

Vor der Ankündigung wimmelte es im Internet von verschiedensten Theorien über die Befunde der Nasa. Auf Twitter überschlugen sich die Spekulationen zu den neusten Entdeckungen. Einige User sind nun offenbar enttäuscht:

This Nasa announcement is incredibly disappointing. — Egg Sarnie (@stultify_me) December 14, 2017

OMG... this means another Momo exists somewhere in the universe https://t.co/lf5fAi2vMg — yasmine (@puccajeongyeon) December 14, 2017

Seit 2009 ist Kepler auf der Reise

Das Kepler-Weltraum-Teleskop kreist seit 2009 in einer Umlaufbahn um die Sonne. Seine Mission: Unentdeckte Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems zu finden.

Bisher ist das Teleskop ein voller Erfolg. Bereits zehn erdähnliche Planeten hat es gefunden, die die Voraussetzungen für Leben bieten. «Dank Keplers Schatzgrube an Entdeckungen wissen Astronomen heute, dass mindestens ein Planet jeden Stern im Himmel umkreisen könnte», schreiben die Nasa-Forscher in der Medienmitteilung. (nxp)