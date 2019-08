SpaceX testet erfolgreich Prototyp für Mars-Rakete

Die Schwerlastrakete «Starhopper» hob am Dienstagnachmittag (Ortszeit) auf einem Gelände in Boca Chica im US-Staat Texas ab, wie das Unternehmen via Twitter mitteilte und in einem kurzen Video zeigte. Das tonnenförmige, silberne Gerät aus Edelstahl stieg rund 150 Meter in die Höhe, flog 100 Meter weit und landete dann nach knapp einer Minute sicher wieder auf der Erde.

Musk twitterte: «Glückwunsch, SpaceX Team!!» «Eines Tages wird das Raumschiff auf dem rostfarbenen Sandfläche des Mars landen.» Der Bau der «Starhopper» war im Dezember 2018 begonnen worden. Das Gerät hat einen Durchmesser von neun Metern. Der Raumfahrtvisionär Musk hatte vor einiger Zeit angekündigt, den Mars besiedeln und eine Million Menschen dorthin bringen zu wollen. Schon ab 2025 könnten nach den 2016 vorgestellten Plänen die ersten Menschen zum Roten Planeten reisen.

One day Starship will land on the rusty sands of Mars pic.twitter.com/EfENYVdOzM — Elon Musk (@elonmusk) 27. August 2019

Die US-Raumfahrtagentur Nasa sieht eine erste bemannte Mars-Mission frühestens in den 2030er Jahren. (step/sda)