Was die Krise aus der «historischen Chance» macht

Die Coronakrise bringt die Wirtschaft weltweit ins Trudeln. Auch in der Schweiz herrscht Alarmstimmung. Während Regierung und Behörden damit beschäftigt sind, die Ausbreitung des Virus zu bremsen und mit Soforthilfen Konkurse und den Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern, denken die Solarbranche und die Grünen bereits an ein Konjunkturprogramm für die Zeit nach der Krise.

Swissolar, der Schweizerische Fachverband für Sonnenenergie, gibt sich zuversichtlich trotz der wirtschaftlichen Einbrüche, die sich abzeichnen. Es herrsche Aufbruchstimmung in der Solarbranche – trotz Coronavirus, teilt der Verband mit. «Nach den schwierigen Jahren von 2015 bis 2018 scheint sich der Markt wieder erholt zu haben.»

Für David Stickelberger, Geschäftsführer von Swissolar, kann die Coronakrise eine Chance sein – sofern die politischen Rahmenbedingungen bei einem allfälligen Konjunkturprogramm des Bundes stimmen: «Dieses darf nicht so ausgestaltet werden, dass veraltete Strukturen zementiert werden, sondern muss zukunftsfähige, ökologische Strukturen fördern.»

Während der Finanzkrise sanken die Emissionen, um danach mit dem Aufschwung noch mehr zu steigen.

Auch in der Grünen Partei kursieren bereits Ideen, wie nach der Krise der Klimaschutz forciert und der Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigt werden sollen. Die Grünen wollen dazu ein langfristiges «Ar­beitsplatz-Neustart-Programm» vorbereiten, wie sie letzte Woche mitgeteilt haben. «Dieses soll nicht Strukturerhaltung zum Ziel haben.» Vielmehr erhofft sich die Partei einen «Schub für die nachhaltige Wirtschaft der Zukunft».

Der Plan des Bundesrates sieht vor, das Emissionsbudget der Treibhausgase in der Schweiz gemäss dem Pariser Klimaabkommen bis 2050 auf null zu senken. Ein zentrales Instrument dazu ist die Energiestrategie 2050 des Bundes, die unter anderem den schrittweisen Ausstieg aus der Nuklearenergie vorsieht. Oberstes Gebot ist die Elektrifizierung der Energieversorgung und des Verkehrs.

Sinkende Forschungsgelder?

Die Schweiz ist allerdings derzeit noch weit entfernt von diesen Zielsetzungen. Und die Coronakrise könnte den Fortschritt zusätzlich bremsen. Eine Studie des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt zum Beispiel, dass nach der Finanzkrise 2008 viele Schweizer Unternehmen, die auf Energieeffizienz und erneuerbare Energie spezialisiert sind, die Ausgaben für Forschung und Produktentwicklung senken mussten. Das könnte längerfristig die Innovationstätigkeit schwächen.

Für das BFE ist es aber noch zu früh, eine Einschätzung darüber abzugeben. «Wir beobachten den Energiemarkt, können aber nicht über wirkungsvolle Massnahmen spekulieren», sagt Marianne Zünd vom BFE. Swissolar-Geschäftsführer Stickelberger glaubt jedenfalls daran, dass nach der Krise ein Aufschwung in der Solarbranche zu erwarten ist. Er denkt dabei vor allem an die Hausbesitzer. «Der Bau einer Solaranlage für ­private Hausbesitzer war schon bisher nicht ausschliesslich wirtschaftlich getrieben. Da spielen nebst ökologischen Überlegungen auch Wünsche nach mehr Unabhängigkeit eine Rolle», sagt er. In der Schweiz sei diese Einstellung vielleicht noch stärker ausgeprägt als anderswo. Stickelberger ist überzeugt, dass die Krise den Wunsch nach Autarkie noch verstärken wird.

Um die Ziele der Energiestrategie zu erreichen, muss gemäss Swissolar die Fotovoltaikleistung um den Faktor zwanzig gegenüber heute ausgebaut werden. Fotovoltaik deckt heute nur etwa 4 Prozent des Schweizer Stromverbrauchs. Ein vielversprechendes Wachstum hat die Solarbranche bis zur Coronakrise auch bei grösseren Anlagen auf Mehr­familienhäusern sowie ­Indus­trie- und Gewerbebauten gesehen. Ob das anhält, ist aber fraglich. «Deren Besitzer werden vielfach in einer schwierigen Phase sein», so Stickelberger.

Kommt hinzu, dass der Bund ab 1. April alle ­Fördergelder senkt. Swissolar hofft umso mehr auf die parlamentarische Initiative zur Förderung von Fotovoltaikanlagen ohne ­Eigenverbrauch, welche die Energiekommission des Nationalrates wenige Tage vor Beginn der Krise gutgeheissen hat. Sie soll einen finanziellen Anstoss für den Bau von ­Anlagen geben, die unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich sein können.

Kritik an grünen Planspielen

Wie weit die Grünen bei ihren Überlegungen für ein grünes Konjunkturprogramm über die Förderung der Solarenergie hinausgehen, ist unklar. Mehr Investitionen in die Digitalisierung der Berufswelt – was zu mehr Home­office, also weniger Pendler­verkehr führen könnte? Mehr Meetings per Videokonferenzen – und damit möglicherweise ­weniger Flugverkehr? Und als Folge davon gezielte Umschulungen des Flugpersonals – hin zu Bereichen mit Fachkräftemangel, etwa in der IT-Branche?

Die federführende St. Galler Nationalrätin Franziska Ryser hält eine detaillierte Diskussion für verfrüht. Am Samstag hat sie ihre Äusserungen, die sie gegenüber dieser Zeitung gemacht ­hatte, wieder zurückgezogen. Vorrang, so macht sie klar, hat für die Partei nun die Umsetzung der Soforthilfen für die Wirtschaft, wie sie der Bundesrat am Freitag präsentiert hat.

Dennoch: Die Planspiele der Grünen, so vage sie sein mögen, wecken gleichwohl Kritik. Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse, sagt, es sei ja klar, dass die Grünen «ihr Thema auf jeglichen Sachverhalt anwenden». Jetzt aber gehe es darum, die Unternehmen unmittelbar zu stützen, die durch die Coronakrise in existenzielle Probleme geraten seien.

Die Emissionen sollen fortan sinken

Prominente Stimmen, die sich um den weltweiten Klimaschutz Sorgen machen, gehen in der ­Coronakrise zumindest in der Öffentlichkeit unter. Fatih Birol, Direktor der Internationalen Energieagentur (IEA), warnte vor wenigen Tagen die Regierungen davor, eine «historische Chance» zu verpassen. So schrecklich die Pandemie sei, sie gehe vorüber. Aber die Klimakrise bleibe. Birol fordert die Regierungen auf, in den vorgesehenen Konjunkturplänen in saubere Energietechnologien zu investieren.

Die IEA berichtete vergangenen Monat, dass 2019 das Wachstum der globalen CO 2 -Emissionen gestoppt wurde, obwohl die Weltwirtschaft um nahezu 3 Prozent wuchs. «Wir müssen nun ­sicherstellen, dass dies das Maximum war und die Emissionen fortan sinken», sagt Birol.

Schlechte Erfahrungen

Ein erster Test, ob sich die Weltgemeinschaft ernsthaft an diesem Ziel orientiert, ist die ­nächste Klimakonferenz in Glasgow im November. Über hundert Entwicklungsländer haben sich gemäss dem World Resource Institute bereit erklärt, ihre nationalen Klimaschutzprogramme bis Ende 2020 zu verbessern. «Eine massive Wirtschaftskrise ­könnte dazu führen, dass die reichen Länder ihre Klimabudgets zugunsten der Entwicklungsländer verkleinern und damit den ­Erfolg des Pariser Agreements gefährden», befürchtet Frank Rijsberman, Generaldirektor des Global Green Growth Institute, das Länder bei der Entwicklung von ­Klimaprogrammen unterstützt.

Auch die EU plant, ihre Ambitionen im Klimaschutz zu erhöhen. Aber die Europäische Kommission hat die politischen Prioritäten nun neu geordnet, wie die Nachrichtenplattform Euractiv berichtet. Die Meinungen unter den Regierungen gehen auseinander, ob man nun den grünen Innovationsplan der EU, den «Green Deal», vorläufig auf Eis legen soll.

Für Pascal Canfin, Leiter des Komitees für Umwelt und Gesundheit des Europäischen Parlaments, gibt es kein Entweder-oder: «Nach der Coronakrise, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt, müssen die Investitionen in Infrastruktur und Autoindustrie mit dem Klimaschutz ver­einbar sein.» Erfahrungen aus früheren Wirtschaftskrisen zeigen aber: Zuerst sinken die Emissionen, nach der Krise zieht die Konjunktur noch stärker an – und die Emissionen sind grösser als zuvor.