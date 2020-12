Debatte um Corona-Daten – Wissenschaftler kritisieren den Umgang des Bundes mit dem R-Wert In der Schweiz hat der R-Wert direkten Einfluss auf Corona-Massnahmen. Dafür sei er viel zu ungenau, sagen nun auch Experten. Luca De Carli

Die Schätzung des R-Werts sei kompliziert und ungenau: Martin Ackermann (links), Präsident der Corona-Taskforce, an der Pressekonferenz des Bundes vom Dienstag. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Mitte Dezember ordnete der Bundesrat den Teil-Lockdown an und stützte sich dabei auch auf den R-Wert. Doch dieser musste nachträglich deutlich nach unten korrigiert werden. Das Ergebnis einer Recherche dieser Zeitung hat am Dienstag zum Teil heftige Reaktionen ausgelöst. So forderte die SVP eine sofortige Aufhebung des Teil-Lockdown. Auch Vertreter der von Schliessungen betroffenen Branchen verlangten eine Korrektur des Entscheids des Bundesrats vom 18. Dezember. Zudem kündigten am Dienstag weitere Kantone die Öffnung ihrer Skigebiete an – auch mit Verweis auf den gesunkenen R-Wert.