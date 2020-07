Biologische Rarität – Wissenschaftler lüften Geheimnis der fliegenden Schlangen Schmuckbaumnattern sind die einzigen Wirbeltiere ohne Extremitäten, die gleitend fliegen können. Nun klärten Forscher, warum sie sich dabei schlängeln. Stefan Parsch

Fliegende Schmuckbaumnatter der Art Chrysopelea paradisi – mit Reflektoren am Körper. Foto: Jake Socha

Forscher haben ein Geheimnis der fliegenden Schlangen gelüftet: Das US-Team um John Socha von der Universität Virginia Tech in Blacksburg analysierte, warum sich Schmuckbaumnattern während ihres Gleitflugs auf charakteristische Art schlängeln. Die Antwort fand das Team in einer Reihe aufwendiger Versuche in einer eigens dafür angelegten Halle.