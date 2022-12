268 Kandidierende im Unterland – Wissenswerte Fakten zu den Listen für die Kantonsratswahlen Im Februar wird der Kantonsrat neu gewählt. Wer die Listen der Region genauer anschaut, stösst auf interessante Gegebenheiten. Alexander Lanner Thomas Mathis

Die 180 Sitze im Kantonsrat werden am 12. Februar neu verteilt. Foto: Urs Jaudas

Wer tritt am 12. Februar für einen Sitz im Kantonsrat an? Nun sind sämtliche Namen bekannt. Schon ein erster Blick auf die Wahllisten verrät: Im Bezirk Dielsdorf und im Bezirk Bülach ist die Auswahl gleich gross. In beiden Wahlkreisen sind 10 Listen eingereicht worden. Insgesamt sind es 268 Kandidierende, 97 für Dielsdorf und 171 für Bülach. Vor vier Jahren waren es 280 Kandidierende auf gleich viele Sitze.