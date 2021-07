Modellanlage in Winkel – Witwe sucht neues Zuhause für Lebenswerk auf Schienen Über 40 Jahre hat Ulrich Tscharner an seiner Modelleisenbahnanlage gebaut. Nach seinem Tod möchte seine Frau das Werk möglichst als Ganzes verkaufen. Daniela Schenker

Elisabeth Tscharner wünscht sich, dass die Anlage, die ihr Mann gebaut hat, in neue Hände kommt. Foto: Raisa Durandi

Wer in den Keller dieses Einfamilienhauses tritt, kneift erst einmal die Augen zusammen. Steht man hier tatsächlich auf Winkler Boden und nicht etwa in Celerina, Bergün oder vor dem Brombenz-Viadukt? Unglaublich naturnah und detailgetreu hat Modellbauer Ulrich Tscharner die Albula- und die Berninabahn ins Format 1:87 übertragen.

Auf 40 Quadratmetern schlängelt sich die 100 Meter lange Schienenanlage in H0m-Spurweite durch imposante Landschaften, pittoreske Dörfer, vorbei an tosenden Wasserfällen, Baustellen, über Viadukte und durch Tunnels. Viele der Sujets erzählen eine eigene kleine Geschichte. So erblickt man einen Hund, der die Gleise nicht queren will, Wanderer, die entlang der Berninabahn picknicken, einen Viehverlad oder Ausflügler beim Kaffee auf der Alp Grüm – alles im Miniaturformat und von Hand geschaffen.