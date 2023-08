Der für den LC Regensdorf startende Langstreckenläufer Jonas Raess analysiert seinen Auftritt über die 5000 m an der WM in Budapest – und blickt auch schon voraus.

In seinem sehr schnellen WM-Halbfinal zeigte sich Jonas Raess auch an der Spitze des Feldes.

Jonas Raess, Sie liefen an der Leichtathletik-WM in Budapest über 5000 m auf Rang 12 in der zweiten Vorlauf-Serie und verpassten die Finalqualifikation um vier Ränge oder um gut vier Sekunden. Ihre Bilanz?

Ich war unmittelbar nach dem Rennen happy und ich bin es auch jetzt noch mit ein paar Tagen Distanz. Es lief mir sehr gut. Ich fühlte mich hervorragend und ich machte praktisch alles richtig.