Unterschiedliche Vorzeichen

Wieso die sonst eher skeptischen Engländerinnen und Engländer Wiegman so blind vertrauen? Könnte daran liegen, dass sie 2017 mit Holland Europameisterin wurde und 2022 wenige Monate nach Amtsantritt die Lionesses gleich zum Triumph der Heim-EM führte. Ihre akribische Arbeit, ihr Gespür für Taktik und den Mensch, das alles sorgte dafür, dass der Fussball endlich mal wieder daheim blieb. Zwischen den beiden Erfolgen führte sie Holland noch nebenbei in den WM-Final. Abgesehen von Olympia stand Wiegman also in den vergangenen vier Grossanlässen immer im Final.

Weniger Vertrauen spürte Jorge Vilda, ihr spanischer Gegenpart. Auch das war nicht ganz grundlos, bis zu dieser WM gewann Spanien noch kein K.o.-Spiel an einem Grossanlass, und das obwohl die Liga eine rasante Entwicklung hinter sich hatte und Barcelona zum Mass aller Dinge in Europa wurde. Ihm wurde alles abgesprochen, was Wiegman auszeichnet: Taktikwissen, Menschlichkeit – ja, sogar die Ambition, ganz Grosses zu erreichen. «Conformista», genügsam, sollen sie beim Verband sein. Das führte zu einer grossen Revolte vor dem Turnier, von den 18 Fussballerinnen, die das Nationalteam in den vergangenen Monaten mehr oder weniger medienwirksam boykottierten, stehen immerhin sechs im Aufgebot. Weltklasse-Fusballerinnen wie Mapi Leon und Patri Guijarro verzichteten dankend.

Nun steht er im WM-Final, und das Land fragt sich: Dank Vilda – oder trotz Vilda?