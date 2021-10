Neubau in Wallisellen – Wo bisher nur Arbeitsplätze waren, entstehen nun auch Wohnungen Aus einem reinen Gewerbehaus soll ein Wohn- und Gewerbegebäude werden. Insgesamt sind 24 Wohnungen geplant. Alexander Lanner

Der Hauptsitz von Baggenstos soll durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Francisco Carrascosa

Seit Jahrzehnten steht er markant da, der blaue Gewerbebau an der Neugutstrasse 14 in Wallisellen. Doch die Tage des 1948 erstellten Gebäudes gleich neben den Bahngleisen und dem Trassee der Glattalbahn sind nun gezählt. Wie den derzeit aufliegenden Plänen zu entnehmen ist, möchte die Bauherrschaft den bisher reinen Gewerbebau durch einen Neubau mit gemischter Nutzung ersetzen. Hinter dem Bauvorhaben steht die A. Baggenstos & Co. AG – genauer Thomas Baggenstos. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der gleichnamigen IT-Firma, die an dieser Adresse seit den 1980er-Jahren ihren Hauptsitz hat.