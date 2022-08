China und Menschenrechte – Wo bleibt Bachelets China-Bericht? Noch immer wartet die Welt auf den Bericht der UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, etwa zur Lage der Uiguren. Kurz vor ihrem Rücktritt fürchten nun einige, dass sich Bachelet von Peking vorführen liess. Thomas Kirchner , Lea Sahay

Michelle Bachelet, die noch wenige Tage amtierende Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen. Foto: AFP

Es ist ein Text, auf dessen Veröffentlichung die Welt wartet, jeden Tag kann es so weit sein. «Ja, es ist noch immer geplant, dass der Bericht diesen Monat erscheint, bevor das Mandat der Hochkommissarin beendet ist», bestätigt eine UNO-Sprecherin in Genf. Das genaue Datum sei offen. Der Bericht behandelt die Menschenrechtslage in China, insbesondere die Uiguren betreffend. Schwerste Menschenrechtsverstösse des Regimes gegen diese Minderheit ­– das Wegsperren von Hunderttausenden in Erziehungslagern, vieltausendfache Misshandlungen – sind umfangreich dokumentiert und angeprangert worden, durch Medien und Aktivisten. Zuletzt im Mai zeigte eine Recherche internationaler Medien erneut Ausmass und Härte der Verfolgung.