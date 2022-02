Verteilung der Fruchtfolgeflächen – Wo das Unterland besonders gute Äcker bietet Im Unterland sind derzeit 10’400 Hektaren Land als Fruchtfolgeflächen definiert. Jetzt hat der Kanton die Karten aktualisiert. Eine Momentaufnahme. Florian Schaer

Mehr als die Hälfte von Neerachs Gemeindegebiet ist als Fruchtfolgeflächen ausgewiesen. Vollwertige Flächen (dunkelbraun) zählen voll, bedingt geeignete (hellbraun) werden halb angerechnet. Grafik: GIS Kanton Zürich

Ob der Brüttenertunnel, die Pistenverlängerung oder der Sportpark Erachfeld: In den nächsten Jahren steht im Unterland eine Reihe nicht gerade kleiner Bauvorhaben an, die von öffentlichem Interesse sind. Und all diese Projekte haben eine Gemeinsamkeit: Für sie wird Boden überbaut, der als Fruchtfolgefläche (kurz: FFF) definiert wurde; als in besonderem Masse «ackerfähige» Flächen.