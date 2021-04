«Lucky Bunny Farm» in Stadel – Wo der Osterhause Pause macht Pia Macani beherbergt in Raat in einer Auffangstation gut zwei Dutzend Zwergkaninchen. Barbara Stotz Würgler

Zwergkaninchendame Lea posiert mit Besitzerin Pia Macani. Foto: Francisco Carrascosa

Gemütlich lümmelt sich Lea auf dem Arm von Pia Macani, die mit ihr für den Fotografen posiert. Die grauhaarige Zwergkaninchendame mit den süssen Hängeohren scheint die Streicheleinheiten ihrer Besitzerin sichtlich zu geniessen. Dass man ein Zwergkaninchen anfassen, ja gar knuddeln kann, ist bei weitem keine Selbstverständlichkeit: Vom Wesen her sind die Tiere eher scheu. Sie gelten ausdrücklich nicht als Schmusetiere. Nur unter ihren Artgenossen lieben sie den Körperkontakt und die Nähe.

Gut zwei Dutzend eigene Zwergkaninchen tummeln sich im Gehege und in den Ställen. Foto: Francisco Carrascosa

Aber bei Pia Macani liegt der Fall etwa anders: «Ich spreche mit meinen Kaninchen und baue Vertrauen zu ihnen auf», erklärt sie. Vor etwa neun Jahren hat sie ihre Liebe zu Kaninchen entdeckt. Zu Beginn hielt Pia Macani vier eigene Tiere in ihrem grosszügigen Freilaufgehege in Raat. Heute tummeln sich in der Gemeinde Stadel gut zwei Dutzend eigene Zwergkaninchen im Gehege und in den Ställen. Daneben betreibt sie die «Lucky Bunny Farm», eine Auffangstation für Zwergkaninchen.