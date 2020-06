Leben im All – Wo die Aliens wohnen Astronomen vermuten 36 intelligente Zivilisationen allein in der Milchstrasse. Allerdings hat diese Schätzung nur Bestand, wenn die Ausserirdischen sich nicht rasch selbst ausrotten. Patrick Illinger

Unsere Galaxie, die Milchstrasse, fotografiert vom Glaubenberg zwischen Luzern und Obwalden. Foto: Fabio Crudele

Für leidenschaftliche Physiker ist es fast eine Kränkung, dass die Antwort auf eine existenzielle Menschheitsfrage in einer erbärmlich simplen Gleichung zu stecken scheint: die Antwort auf die Frage, ob wir Menschen allein im All sind. 1961 hat ein gewisser Frank Drake die Formel dafür aufgestellt, es ist nur eine simple Multiplikation. Heraus kommt die Zahl intelligenter Zivilisationen in der Milchstrasse.