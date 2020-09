Lufthansa Aviation Training – Wo die Flight-Attendants das Reanimieren üben 50 Millionen Franken hat die Lufthansa-Gruppe in ihr Trainingscenter in Glattbrugg investiert. In Simulatoren, Mockups und in Klassenzimmern bietet sie dort Ausbildungen für diverse Flugbesatzungen an. Florian Schaer

Der «Journalist» ist schon ganz bleich, als er von den Flugbegleiterinnen aus der Toilette in die Galley verlegt und für die Reanimierung vorbereitet wird. Foto: Balz Murer

Wer viel fliegt, kennt diese eine interne Kabinendurchsage am Anfang jeder Reise: «Cabin crew, arm the slides.» Zu Deutsch: Die in den Flugzeugtüren befindlichen Notrutschen werden «scharfgemacht». Würde eine Türe danach geöffnet, so würden diese Slides, über die Passagiere und Besatzung die Maschine im Notfall verlassen müssten, in Sekundenschnelle aufgeblasen. Damit Flight-Attendants in dieser Situation richtig reagieren, werden sie entsprechend ausgebildet. Das passiert unter anderem in Glattbrugg. Rund 50 Millionen Franken hat die Lufthansa-Konzerntochter Lufthansa Aviation Training (LAT) in den Bau des neuen Trainingscenters an der Cherstrasse, in unmittelbarer Nachbarschaft zu UBS Warburg, investiert.