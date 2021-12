Legendäre Zürcher Discos – Wo die Raver-«Sekte» tobte Das Grodoonia, 1994 in einem halb leeren Rümlanger Einkaufszentrum installiert, gilt als erster Schweizer Technoclub. Als halb Europa vorbeikam, wurde es der Gemeinde zu viel. Thomas Wyss

In verschiedenen Bereichen dieses halb leer stehenden Einkaufszentrums existiert zwischen Juli 1994 und März 1996 das Grodoonia, der offiziell erste fixe Technoclub der Schweiz. Foto: Archiv DJ Dream

Ein erstaunliches Merkmal der Zürcher Nachtclubgeschichte ist die Tatsache, dass sich einige der verrücktesten Episoden nicht im sexy Chic der innerstädtischen In-Clubs, sondern in eher «speziellen» Gebäuden irgendwo in der Pampa zugetragen haben. Paradebeispiel hierfür ist die Ugly-Villa in Richterswil, es gilt aber ebenso für die Oerliker Locations The Club und Rohstofflager II oder fürs Aera in Altstetten.

Diesmal aber wirds diesbezüglich richtig extrem. Als Amuse-Gueule hier schon mal ein paar Schlagwörter: Rümlang! Halb leeres Einkaufszentrum! After-After-Hours! Grösstes Chill-out ever! Ausserirdische! Sektenverdacht!