Rauchverbot in der Öffentlichkeit – Ist das ein Schritt zu einer rauchfreien Schweiz? Mehr und mehr Länder verbieten die Zigarette in der Öffentlichkeit. Nun schränkt die Romandie das Rauchen im Freien ein. Auch Deutschschweizer Kantone zeigen Interesse an strengeren Regeln. Larissa Rhyn

Schweizer Bahnhöfe sind schon grösstenteils rauchfrei. Andere Bereiche des öffentlichen Raums könnten folgen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ein letzter Zug an der Zigarette, bis tief in die Lunge, bevor man in den Bus einsteigt oder zur Vorlesung an die Uni geht: In Genf ist das seit Anfang Juni verboten. Der Kanton hat ein Rauchverbot beschlossen, und zwar für bestimmte Orte im Freien, zum Beispiel Bushaltestellen, Pausenplätze oder Spielplätze. Es droht eine Busse von bis zu 1000 Franken. Damit hat der Kanton die derzeit strengste Regelung der Schweiz.