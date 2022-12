Weekend im Kanton Wallis – Wo die Skipiste direkt vor der Tür beginnt Endlich Ferien, endlich hinaus in den Schnee. Im autofreien Dorf Bettmeralp ist nichts einfacher als das, denn der Skilift führt mitten durch die beschauliche Ortschaft. Skifahren ist hier jedoch kein Muss: Der Aletschgletscher allein ist einen Besuch wert. Tina Fassbind

Fahren und staunen: Skispass vor grandiosem Panorama in der Aletsch-Arena. Foto: Wallis Promotion / Frederic Huber

Der Koffer des Mannes neben uns in der Luftseilbahn hat keine Räder, sondern Kufen. Allein daran erkennen wir schon auf der Fahrt hinauf zur Bett­meralp, dass wir zu einem speziellen Ort unterwegs sind. Autos gibt es dort oben auf 1950 Metern über Meer keine. Dafür jede Menge Schnee. Deshalb gilt im Walliser Wintersportort das Motto: vom Bett aufs Brett.

Ski und Snowboard sind tatsächlich die Hauptfortbewegungsmittel. Die Strassen sind präparierte Pisten, ein Skilift führt mitten durchs Dorf wie eine Tramverbindung. Einige wedeln mit Einkaufstaschen voller Lebensmittel an uns vorbei, und wer nicht selbst auf Brettern steht, zieht einen Schlitten hinter sich her. Es herrscht ein friedliches Gewusel, und irgendwie haben alle ein Lächeln im Gesicht.

Vom Bett aufs Brett

Auch meine Freundin und ich können nicht anders als lächeln, als wir am nächsten Tag bei herrlichstem Wetter selbst direkt vom Bett aufs Brett steigen.

Bedächtig oder rasant gehts die Pisten runter. Foto: 20min / Simon Glauser

Der Schnee knirscht unter unseren Ski, während wir in Richtung Riederfurka gleiten – das Matterhorn stets im Blick. Wir sind auf der Panoramapiste unterwegs, und sie trägt diesen Namen zu Recht: An den Hängen glitzern die Chaletdächer in der Sonne, ringsum ragen Berggipfel in den wolkenlosen Himmel – am stattlichsten das Weisshorn und der Dom, die das «Horu» flankieren. Wir haben die Strecke für uns alleine, und weil sie nur sanft abfällt, können wir uns der Aussicht widmen. Sozusagen Sightseeing auf Ski.

Bettmeralp und Aletsch-Arena Infos einblenden Anreise

Von Brig aus gelangt man mit der Matterhorn-Gotthard-Bahn zur ­Talstation Betten. Per Luftseilbahn gehts hinauf zur Bettmeralp. Das Hochplateau ist autofrei.

sbb.ch



Unterkunft

Wer im Hotel Waldhaus unmittelbar neben der Bergstation mit Halbpension eincheckt, kann sich jeden Abend auf ein vorzüg­liches Menü freuen. Und wer sich eines der Holz100-Zimmer ergattert, will das Hotel vielleicht gar nicht mehr verlassen.

waldhaus-bettmeralp.ch



Ausflüge

Den Aletschgletscher kann man auch ohne Ski bewundern. Eine Winterwanderung auf dem Gratweg von der Moosfluh hinab zur wunderschönen Villa Cassel in der Riederfurka bietet herrliche Ausblicke aufs Eismeer.

aletscharena.ch

Schon der Startpunkt der Abfahrt auf der Moosfluh war spektakulär. Quasi ganz nebenher präsentierte sich uns dort der grösste und längste Eisstrom der Alpen: der Aletschgletscher.

Spektakulär ist die Sicht auf den Aletsch­gletscher. Foto: Wallis Promotion / Pascal Gertschen

Zehn Milliarden Tonnen Eis bewegen sich im Talkessel unmerklich in Richtung Rhonetal. Selbst abgedeckt mit Schnee sind die gewaltigen Gletscherspalten auszumachen, die an manchen Stellen aufbrechen wie rissige Elefantenhaut.

Mit den Ski ins Dorf

Meine Freundin und ich blicken tief beeindruckt auf dieses ­Naturspektakel, das seit 2001 zum Unesco Welterbe gehört. «Aletsch-Arena ist wirklich ein sehr passender Name für diese Region», sage ich zu ihr. Eigentlich tun sich gleich zwei Arenen auf: jene zum Gletscher hin und jene hinab nach Mörel und zur Tunetsch-Alp ennet dem Tal. Egal, auf welche Seite wir ­schauen: Beides ist spektakulär. Irgendwann reissen wir uns dann doch los von der Aussicht. Schliesslich gilt es, insgesamt 104 Kilometer Piste zu erkunden – oder zumindest einen Teil davon. Die Zeit vergeht wie im Flug in diesem weiträumigen Skigebiet der Rieder-, Bettmer- und Fiescheralp. Fünf Stunden lang kurven wir kaum zweimal auf derselben ­Strecke zwischen blaugrünen Felsen, Tannen und Chalets über den Schnee.

Ein Traum in Weissnuancen: Das verschneite Dorf Bettmeralp. Foto: Aletsch Arena AG

Die Sonne steht tief, als wir uns vom Sessellift aus nach einem Restaurant umsehen, wo wir vor der Heimkehr ins Hotel zum Après-Ski etwas ­«trichu» könnten. Meine Freundin schlägt den «Chüestall» am Pistenrand vor. «Eigentlich können wir auch direkt im Dorf einkehren. Das liegt ja mitten auf der Skipiste. Sozusagen mit dem Brett ins Bett», sage ich, und wir ­lachen wieder unser Bett­meralp-Lachen.

Die Bettmeralp glänzt im Abendlicht. Foto: Marco Schnyder / Aletsch Arena AG

Das Lachen vergeht uns auch am nächsten Tag nicht, als dichter Nebel die Sicht verdeckt. Raus wollen wir trotzdem – aber heute ohne Bretter. Und weil es auf der Bettmeralp auch zahl­reiche Möglichkeiten gibt, die Gegend zu Fuss zu erkunden, lassen wir uns an der Réception beraten.

Auch bei Nebel schön

Der Tipp, eine Winterwanderung hinauf zur «Bättmerhitta» zu unternehmen, erweist sich als ideal für diesen Tag. Die Wolken hängen so tief, dass die Spitzen der Fichten und ­Lärchen darin verschwinden. Ab und zu öffnet sich eine Lücke im Nebel, und wir er­haschen einen Blick auf die Rhone tief unter uns. Dann versinkt alles wieder in Schneeweiss. Ein Wechsel, der uns ­völlig verzaubert, und wir sind uns einig: Die Aletsch-­Arena ist sogar dann traumhaft schön, wenn man kaum etwas von ihr sieht.

