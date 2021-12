Langlaufsaison eröffnet – Wo die Spuren schon gezogen sind Nicht nur im Goms und im Engadin sind die Loipen teilweise schon gespurt. Auch in tieferen Wintersportorten kann man bereits die Langlaufski anschnallen kann. Wir stellen acht Schweizer Langlaufdestinationen vor. Silvia Schaub (Travelcontent)

Im Val Roseg bei Pontresina (GR) hat die Langlaufsaison begonnen. Foto: zvg

Manche können es kaum erwarten, bis sie wieder auf die Langlaufloipe dürfen. Auch wenn sich der Winter nur kurz im Unterland gezeigt hat, muss man für eine gute gespurte Loipe gar nicht so weit fahren. Ein beträchtlicher Teil der rund 5500 Kilometer gespurte Loipen sind bereits offen. Wir stellen hier acht ausgewählte Langlaufdestinationen vor, wo man bereits seine Runden im klassischen Stil oder Skating ziehen kann.

Rothenturm, SZ

Die Loipe in Rothenthurm führt durch das grosse Hochmoorgebiet. Foto: zvg

Vom Mittelland aus ist die Innerschweizer Region um Rothenthurm schnell erreichbar. Gleich beim Bahnhof startet das 25 Kilometer lange Loipennetz durch das grösste zusammenhängende Hochmoorgebiet der Schweiz. Obwohl es nur auf knapp 1000 Metern liegt, ist bereits genügend Schnee gefallen, sodass die Loipen schon gut präpariert und mehrheitlich offenstehen. Die Strecken sind so ausgelegt, dass man sich kurzfristig entscheiden kann, ob man eine grössere oder kleinere Runde laufen will.

Infos: finnenloipe.ch

Eigenthal, LU

Nur gut eine halbe Stunde von Luzern entfernt liegt das Eigenthal am Nordfuss des Pilatus. Das kleine Langlaufgebiet lockt nicht nur, weil es im Winter oft nebelfrei ist, sondern weil es auch über zahlreiche schön gelegene Loipen verfügt. Bereits sind alle 17 Kilometer für die Skatingtechnik offen. Der Start der verschieden langen Loipen befindet sind beim Langlaufzentrum im Eigenthaler Talboden. Noch ein Pluspunkt: Hier hat schon Nadine Fähndrich ihre ersten Langlaufschritte gemacht.

Infos: eigenthal.ch

Gantrisch, BE

Im Naturpark Gantrisch zieht man seine Spuren vor einer prächtigen Kulisse. Foto: zvg

45 Kilometer gespurtes Panorama verspricht die Voralpenregion Gantrisch. In der Tat kann man vor den Toren Berns und Freiburgs ab dem Selital seine Runden laufen und dabei den Blick auf die Gipfel und Grate der Gantrischkette geniessen. Die verschiedenen Haupt- und Nebenloipen liegen im Gebiet des Schwarzenbühls, Untere Gantrischhütte, Wasserscheide und des Berggasthauses Gurnigel. Die Strecken Pfyffe, Ischboden oder Höll sind bereits offen und gut befahrbar. Für die 11 Kilometer lange Königsloipe muss man sich noch etwas gedulden.

Infos: gantrisch.ch

Oberengadin – die Seitentäler

Das Engadin hatte bereits Anfang November so viel Schnee erhalten, dass inzwischen schon fast die Hälfte der insgesamt 240 Loipenkilometer geöffnet werden konnten. Das Bündner Hochtal ist ein wahres Paradies für Skater und klassische Langläufer, bietet es doch von jedem Engadiner Dorf aus Zugang zum Loipennetz und ist auch gut an den öffentlichen Verkehr angebunden. Besonders empfehlenswert sind die Strecken in die Seitentäler Bever, Roseg oder Fex. Zwar muss man dort etwas mehr Höhenmeter bewältigen, dafür lockt jeweils ein Restaurant (ab Anfang/Mitte Dezember) am Endpunkt, und die Rückfahrt ist einiges entspannter.

Infos: engadin.ch

Obergoms, VS

Die Region Goms gilt schon seit Jahren als Langlaufparadies. Foto: zvg

Die Region zwischen Oberwald und Niederwald setzt schon seit Jahren auf den Langlauftourismus und bezeichnet sich auf ihrer Website auch gleich als das beste Langlaufgebiet der Schweiz. Tatsächlich profitiert das Obergoms von seiner Lage in einem Kälteloch, weshalb es als ziemlich schneesicher gilt. Über 100 Kilometer werden jeweils für die Skater und Klassiker angelegt. Derzeit ist allerdings erst die FIS-Loipe in Ulrichen offen. Ideal ist auch, dass man bei einer Saison- oder Tageskarte gleich auch das Zugticket der Matterhorn-Gotthard-Bahn inklusive hat.

Infos: obergoms.ch

Les Diablerets Glacier 3000, VD

Es dürfte die wohl höchst gelegene Loipe der Schweiz sein: Auf dem Glacier 3000 oberhalb von Les Diablerets im Kanton Waadt befindet sich auf beinahe 3000 Höhenmetern eine rund sieben Kilometer lange Runde, die sich über die gesamte Fläche des Glacier de Tsanfleuron erstreckt. Hier kann man sogar im Sommer und in der Vor- oder Nachsaison auf die schmalen Latten stehen. Und dazu wird man erst noch von einem Panorama auf den Mont Blanc und das Matterhorn begleitet.

Infos: glacier3000.ch

Splügen, GR

Im Rheinwald kann man sowohl im Tal wie auch am Berg langlaufen. In Splügen geht es mit der Gondel hoch zur Bergstation Tanazhöhi. Dort erwartet Skater eine sonnige, 1,5 Kilometer lange Loipe. Im Tal sind es einige Kilometer mehr (insgesamt 38), die für alle Niveaus sowohl klassisch wie auch für Skating offenstehen. Die Strecke entlang des jungen Rheins bietet eine beeindruckende Bergkulisse. Dank guten Schneeverhältnissen konnte das Teilstück der Talloipe ab Splügen bis Chratzli bereits geöffnet werden.

Infos: spluegen.ch

Aeschiried, BE

Gehört noch zu den Geheimtipps unter Langläufern: Das Suldtal bei Aeschiried. Foto: zvg

Das Suldtal bei Aeschiried gehört zu den weniger bekannten Langlaufgebieten der Schweiz. Dabei ist das Tal oberhalb des Thunersees am Fusse des Morgenberghorns ein wahres Winterwunderland mit einem Loipennetz von 30 Kilometern. Ausgangspunkt ist die Postauto-Endstation bei Aeschiried Schulhaus. Im klassischen Stil oder in der Skatingtechnik führt die Strecke über eine coupierte Wiese ins stille Tal hinein. Richtung Suld wird es immer enger und führt vorbei am Pochtefall bis zum Wendepunkt bei Obersuld auf 1200 Metern über Meer, wo man eine herrliche Aussicht geniesst.

Infos: aeschiried.ch

