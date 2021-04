Soldaten in 166 Ländern – Wo die USA überall Truppen stationiert haben Joe Biden forciert den Rückzug aus Afghanistan. Aber die USA sind auch dann noch auf der ganzen Welt militärisch aktiv – unter anderem in der Schweiz. Yannick Wiget , Patrick Vögeli

US-Präsident Joe Biden will alle in Afghanistan stationierten US-Truppen bis zum 11. September abziehen – ein Datum mit grosser Symbolkraft: Dann jähren sich die Anschläge in New York zum zwanzigsten Mal. Sie waren Auslöser für den längsten Kriegseinsatz der amerikanischen Geschichte. Seit 2001 schicken die USA Soldaten nach Afghanistan. Zeitweise waren fast 100’000 dort, mittlerweile ist es noch ein Bruchteil davon.

Das US-Verteidigungsministerium gibt seit 2017 keine genauen Zahlen zu Truppen mehr heraus, die sich in aktiven Kampfeinsätzen befinden. Offiziell sind nur noch etwa 2500 Soldaten in Afghanistan stationiert. Gemäss der «New York Times» und anderen Medien dürften es in Wahrheit aber 3500 sein. Im Irak wird die aktuelle Truppenstärke auf 2500, in Syrien auf 900 geschätzt.