Die Bevölkerung sagt es – Wo Dielsdorf beim Verkehr der Schuh drückt Die Politik wollte es wissen, die Bevölkerung hat es gesagt. Jetzt ist klar, wo in Dielsdorf die grössten Probleme im Verkehr bestehen. Astrit Abazi

In Dielsdorf ist es einfacher, Einkäufe mit dem Auto zu erledigen. Archivbild: Balz Murer

Kaum ein Thema beschäftigt Dielsdorf so sehr wie der Verkehr. Für die laufende Legislatur hat sich der Gemeinderat deshalb vorgenommen, das Verkehrskonzept der Gemeinde den Bedürfnissen der Bevölkerung und des Gewerbes anzupassen. Um den Dielsdorferinnen und Dielsdorfern auf den Zahn zu fühlen, wurde eine Umfrage durchgeführt, an der 600 Haushalte – knapp 20 Prozent aller Haushalte in der Gemeinde – teilgenommen haben.