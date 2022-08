Google-Rezensionen – Wo eine Bewertung oft auch Rache ist Militärkasernen, Gerichtssäle, Notfallstationen und Arbeitsvermittlungen gehören nicht in die Kategorie Wohlfühloasen. Das merkt man teils auch an deren Bewertungen. Daniela Schenker

Bei manchen Internetbewertungen dürfte Justitia froh sein um ihre verbundenen Augen. Foto: Franziska Scheidegger

Ein vermeintlich ungerechtes Urteil des Bezirksgerichts, eine lange Wartezeit im Spitalnotfall, eine gestresste Polizistin oder der Drill im Militär. Heute gibt es eine Möglichkeit, dem Ärger darüber öffentlich Luft zu verschaffen. Das Internet ist denn auch voller Kommentare über diese Institutionen, die wohl nicht immer ganz ernst zu nehmen sind.

Spital: Bülach und Dielsdorf und UZH Circle

Das Spital Bülach erntet im Internet Lob und Tadel. Foto: Francisco Carrascosa

Besser zum Veterinär: «Ich würde euch lieber empfehlen, zum Tierarzt zu gehen oder gleich auf den Schlachthof euer Aua zu pflegen. Das Spital Bülach hat wohl seine Kompetenzen irgendwo hinter einem Busch geraucht», urteilt Vincent und vergibt die tiefste Note: 1 von 5 Sternen.

Das Wunderhandy: «Sehr nette Bedienung. Haben tolle transparente Fotos von meinem Fuss gemacht. Waren ein wenig teuer. Handyfotos sind günstiger, aber man sieht keine Knochen auf diesen», zeigt sich Philipp von der Technologie am Spital Bülach beeindruckt. Das belohnt er mit 5 Sternen.

Die lästige Freundlichkeit: «Alles ist viel zu gross! Endlose Korridore, Empfang um Empfang, Anmeldung um Anmeldung, und alle paar Meter muss man wieder beweisen, dass man einen Termin hat da. Alle sind zwar nett, aber in einem Spital kann einem das auch lästig werden», findet Helly, was dem Universitätsspital am Circle von ihr 4 Sterne einträgt.

Das lästige Warten: «Warten, warten, warten. Brauche hier meine letzten paar Prozent Akku für dieses Rating. Unglaublich wie lange das hier jedes Mal dauert. Unter drei Stunden hab ichs noch nie geschafft, hier rauszukommen. Wählt alles vor dem Spital Bülach, ausser man wird bezahlt fürs Warten, dann sehr lukrativ», nervt sich Fabian mit seinen letzten Akkuprozenten (1 Stern).

Hier entsteht Neues: «Ich war zu Gast, bei einer Neugeburt, es war ein ganz tolles Erlebnis für mich», schwärmt Udo und schenkt dem Spital Bülach 5 Sterne. Wie sein Urteil wohl bei einer Altgeburt ausgefallen wäre?

Alles, was zählt: «Ich kann gar nichts Negatives sagen, da mir das Leben gerettet wurde», zeigt sich Pablo dankbar über die im Spital Bülach geleistete Arbeit und belohnt das mit 5 Sternen.

Polizei: Regionale Korps

Dem Frust über die Arbeit der Polizei machen einige im Internet Luft. Foto: Sabina Bobst

Die Schönen vom Flughafen: «Sehr hübsche Polizisten laufen manchmal in der Migros umher! Statur: perfekt schlank! Schwarze, kurze, nach oben gegelte/gestylte Haare mit schwarzer Gesichtsmaske», schwärmt Little in ihrem Steckbrief. Dafür gibt sie der Flughafenpolizei 5 Sterne.

Gesundheitliches Risiko: «Mit dem Darm habe ich es gerade auch zu tun, da die Polizei wieder mal gut 20 Minuten nicht zugehört hat», beklagt sich ein leidender Jonas. 1 Punkt für die Polizei Wallisellen, auch wenn sich der Zusammenhang zwischen Gehör und Darm nicht so richtig erschliesst.

Fahndungstipp: Liebe Bürger, hinterlegt doch künftig eine Notiz für den Einbrecher, mit der Bitte, er solle seine Visitenkarte hinterlassen. Die Polizei wird euch ansonsten vorwerfen, ihr würdet ihre Ermittlungen erschweren», rät Zack, der offensichtlich ungute Erfahrungen mit der Walliseller Polizei gemacht hat. Jedenfalls reichte es nur für 1 Stern.

Ausgleichende Gerechtigkeit: «Finde unsere Polizisten freundlich und hilfsbereit. Sie machen einen guten Job! Es ist daher wichtig, dass nicht nur negative Bewertungen von gebüssten und frustrierten Rasern und Gratisparkierern in den Rezensionen enthalten sind», stärkt A. das Image der Polizei Ronn (Rümlang, Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt mit 5 Sternen.





Justiz: Bülach und Dielsdorf

Dem Urteil des Gerichts folgt heute manchmal das Urteil über das Gericht im Internet. Foto: Johanna Bossart

Hotel Gitterblick: «Ich habe dort sieben Tage verbracht und den lieben zwei Beamten, die mich entlassen haben versprochen, eine Bewertung abzugeben! Ich möchte mich daher auch öffentlich für alles bedanken! Ich habe es wirklich als sehr angenehm empfunden. Man kann es sogar Hotel Gitterblick nennen», schreibt Jessi, die ihren Aufenthalt im Bezirksgefängnis Dielsdorf in bester 5-Stern-Erinnerung behalten wird. Da bleibt für sie nur zu hoffen, dass sie nicht zur Stammkundin wird.

Das Aussehen allein reicht nicht: «Na ja, es sieht gut aus. Die Leute sind ausserordentlich freundlich, aber ich bin nicht gerne dort», gibt G. Tausch in Sachen Bezirksgericht Dielsdorf zu Protokoll und verschenkt grosszügige 5 Sterne.

Vielleicht besser so: «Ich kenne den Ort nicht gut», schreibt Felix über das Bezirksgericht Bülach und gibt 1 Stern.

Bewertung wegen Bewertung: «Das Gericht spricht gemäss «Blick» offenbar Leute frei, die Rachebewertungen verfassen, obwohl sie gar nie Leistungen des bewerteten Unternehmens in Anspruch genommen haben. So nicht!», findet Alexander in seiner 1-Stern-Bewertung, für die er nichts zu fürchten braucht.

Welt wartete auf das Statthalteramt: «Ich habe zwar nicht die leiseste Ahnung, für was das Statthalteramt zuständig ist, aber eine der Mitarbeiterinnen war so lieb, mir meinen verlorenen Lernfahrausweis zuzusenden. Solche Leute braucht die Welt», lobt Jan und gibt 5 Sterne.



Militär: Kasernen Bülach und Kloten

Trotz Vollpension fallen die Urteile zu den Unterländer Kasernen durchzogen aus. Foto: Sibylle Meier

Lieber kurz als lang: «Over-All schöne 3 Wochen in meiner Sichtweise. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass ein 18-Wochen-Aufenthalt den Darm und die Ohren etwas belasten könnte», bilanziert Het nach seinem offensichtlich vorzeitig abgebrochenen Aufenthalt in der Kaserne Kloten. Dafür gibt es 2 Sterne.

Falsches Hotel gewählt: «Leider keine Einzelzimmer verfügbar, Fernseher und WI-FI gab es auch nicht, die Betten waren sehr schmal. Meine Beschwerden wurden an der Réception nicht ernst genommen. Die Auswahl im Restaurant ist stark verbesserungsfähig und der Service nie präsent. Wurde dauernd angewiesen, mich anzumelden, sobald ich das Büro betrat, haben denn die nicht meine Reservierungsdaten?», wundert sich André in seiner 2-Stern-Bewertung der Kaserne Bülach.

Für Putzfreudige: «Auch kommen Fans mit Putzfimmel voll auf ihre Kosten. Jeden Abend wird man aufgefordert, die Schuhe zu putzen. Jeden Morgen wird man nett darauf aufmerksam gemacht, das Bett zu machen. Wie praktisch», urteilt Kay. Dennoch gibt es von ihm für die Kaserne Kloten nur 1 Stern.

Kurzaufenthalter: «War nur eine kurze Zeit hier. Besuchstag», lässt Martin die Lesenden wissen. Ob er bei einem längeren Aufenthalt auch 5 Sterne für die Kaserne Bülach vergeben hätte, bleibt offen.

Regionale Arbeitsvermittlungen

Die Mitarbeitenden der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren brauchen eine dicke Haut auch beim Lesen der Rezensionen. Foto: Celia Nogler



Nichts wie weg: «Wie hier alle schon schreiben, sie wollen dich loswerden, kann ich gänzlich bestätigen!», empört sich The Spotter, der offensichtlich gerne noch etwas länger geblieben wäre. Von ihm erhält das RAV Bülach 1 Stern.

Ein Refugium der Vergangenheit: «Für mich ein nicht mehr zeitgemässes Refugium. Der Sinn- und Nutzen-Effekt des RAV sollte dringend einem pauschalen Bürgergeld gegenübergestellt werden», findet Christian in seiner 1-Stern-Bewertung zum RAV Bülach, der vielleicht in die Politik wechseln sollte.

Trauriger Nicht-Kontakt: «Traurige Mitarbeiter», hat Mihi im RAV Opfikon angetroffen. Wobei allzu viel Kontakt dürfte er nicht gehabt haben, schreibt er doch wenig später: «Bin 3 Stunden früher gegangen und kam nicht ran zum Anmelden.» Fazit: 1: Stern.

Das Glas erheben: «Mein Berater war freundlich kompetent. Nie lange Wartezeiten, und wenn man im Warteraum ist, kann man etwas trinken», lobt Joyson das RAV Regensdorf. War kein Bier im Glas? Jedenfalls gibt es nur 1 Stern.

Happy End: «Bei mir alles gut gewesen. Ich habe meinen Traumjob gefunden ohne Vitamin B. Nur mit Bewerbung. Ich habe gute Erlebnisse mit RAV Bülach gehabt. Danke für Unterstützung», lobt M.Z. und gibt die Höchstnote von 5 Sternen.



Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

