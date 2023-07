Badis in der Region – Wo es Ersatz für die Badi Embrach gibt Die Badi Talegg in Embrach bleibt vorübergehend geschlossen. Deshalb schlagen wir Ihnen andere Möglichkeiten zur Abkühlung vor. Andrea Meili

Die Badi von Embrach ist wie leer gefegt nach dem frühzeitigen Saisonende. Foto: Raisa Durandi

Wenn die Anzeige des Thermometers über 25 Grad klettert, ist die Badi ein willkommener Ort. Doch in Embrach ist die Liegewiese leer, keine Kinder toben im Wasser, und niemand schwimmt einige Längen nach dem Feierabend. Die Badi Talegg musste am Samstag gegen Abend wegen eines technischen Defekts schliessen. Ein schwerwiegender Schaden an der Luftdruckanlage war die Ursache, wie am Montag bekannt wurde. Für die Badi ist die Sommersaison deshalb gelaufen, sie bleibt voraussichtlich bis Ende September zu.