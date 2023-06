Die grosse Übersicht – Wo es im Unterland an Hausarztpraxen mangelt Wie gut sind die Gemeinden im Unterland durch Hausarztpraxen abgedeckt? Die Antwort ist kompliziert. Ein Überblick zeigt, wo Engpässe entstehen könnten. Manuel Navarro

Landauf, landab wird über einen Mangel an Hausärztinnen und Hausärzten geklagt. Einen Überblick darüber, wo es tatsächlich eine Unterversorgung gibt, hat aber offenbar niemand. Foto: Beat Mathys

Unschöne Schlagzeilen häuften sich in den letzten Wochen im Unterland. In Niederweningen, Embrach, Rafz, Oberglatt und in Dällikon mussten Hausarztpraxen unvermittelt geschlossen werden. Nur in Rafz gelang bisher die Rettung.