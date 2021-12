Velowerkstatt und Restaurant in einem – Wo Gümmeler und Banker gemeinsam Mittag essen Mit dem Daiii bike and brew hat in Zürich-Enge ein Lokal eröffnet, das Restaurant, Velowerkstadt und -boutique ist. Dahinter stehen gewichtige Grössen der Veloszene. Corsin Zander

Das Daiii bike and brew ist Restaurant, Veloladen und Werkstatt in einem. Foto: Dominique Meienberg

Der Radprofi Stefan Küng wird nicht müde zu betonen, wie einzigartig das Konzept sei: Der zweifache Zeitfahr-Europameister aus dem Thurgau hat in Zürich-Enge ein exklusives Lokal eröffnet. Das Daiii (benannt nach dem italienischen Anfeuerungsruf, den Zuschauer bei Radrennen oft rufen) vereint eine Velowerkstatt und -laden mit einem Restaurant. Hier soll man Kaffee trinken oder Mittag essen können und einkaufen oder sein Velo reparieren lassen. Radfahren soll ein Lebensstil sein, und diesen will man hier ansprechen.

Ganz neu ist das Konzept indes nicht. Bereits 2017 eröffnete am Werdmühleplatz in der Innenstadt der Cycle Store, der sich an Velofans richtet. Der Laden will den sogenannten Gümmelern nicht nur ein Fahrrad oder einen Helm verkaufen, sondern ein Lebensgefühl vermitteln, wie der Geschäftsführer Dani Bürgler sagt. Und natürlich gibt es da auch einen Kaffee, weil dieser einfach dazugehöre, wie der Cycle Store auf seiner Website schreibt.