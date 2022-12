Umbruch im Wohnungsmarkt – Wo im Unterland mieten günstiger ist als kaufen Kaufen ist günstiger als mieten, galt auf dem Wohnungsmarkt seit Jahren. Doch 2022 wurde die Regel auf den Kopf gestellt. Wir zeigen auf, wo am extremsten. Manuel Navarro

Bei Neubauwohnungen, wie hier an der Dornenstrasse in Dietlikon, hatte es sich bisher gelohnt, sie zu kaufen statt zu mieten, weil die Hypotheken günstig zu haben waren. Das gilt nun nicht mehr. Foto: Sibylle Meier

Das ausklingende Jahr hat in Bezug auf die Wohnsituation im Unterland fast alles auf den Kopf gestellt. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 lohnte es sich bis 2021 meist, lieber direkt in Immobilien zu investieren und ein Eigenheim zu kaufen, statt ein vergleichbares Objekt zu mieten. Das hat sich aber jüngst geändert – und zwar drastisch. «Mit dem Februar 2022 ist die Welt eine andere geworden», sagt Donato Scognamiglio. Der Professor für Immobilienwirtschaft wohnt selbst im Unterland und leitete das Informations- und Ausbildungszentrum für Immobilien (Iazi AG) in Zürich.