Bezirke Bülach und Dielsdorf – Wo im Unterland wer wie stimmte – die Zahlen zum Urnengang Der Blick auf die Zahlen zu den Abstimmungen zeigt ein überraschendes Bild. Schleinikon sticht in mehrfacher Hinsicht heraus. Und Oberembrach einmal auch. Martin Liebrich

Ja sagen die Stimmberechtigten im Unterland zu den AHV-Vorlagen. Die Massentierhaltungsinitiative dagegen wird verworfen. Foto: Sabina Bobst

Die Masssentierhaltungsinitiative hatte auch im Unterland nicht viele Freundinnen und Freunde. Am wenigsten waren es in Oberembrach, wo ein Nein-Anteil von 74,74 Prozent herauskam. So krass, wie das auf den ersten Blick aussieht, ist dieses Resultat aber gar nicht, wie ein Blick auf die Schweizer Karte zeigt. In Appenzell Innerrhoden votierten kantonsweit 78,35 Prozent gegen die Initiative. Auch Obwalden (76,30 Prozent), das Wallis (76,08 Prozent), Schwyz (74,94 Prozent) und Uri (74,93 Prozent) sagten kantonal (!) deutlicher Nein als Oberembrach. Im Kanton Zürich war die Ablehnung dagegen nur in Benken im Weinland, in Flaach und in Altikon noch deutlicher als in Oberembrach.