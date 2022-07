Politiker mit Migrationshintergrund – Wo ist der Schweizer Rishi Sunak? In Grossbritannien könnte ein dunkelhäutiger Politiker Premierminister werden. In der Schweiz fehlen solche Karrieren fast gänzlich. Warum eigentlich? Bettina Weber

Er könnte die Sensation schaffen: Als Premierminister wäre Rishi Sunak der erste Politiker mit Migrationshintergrund in diesem Amt – und das als Konservativer. Foto: Alberto Pezzali (AP, Keystone)

Fest steht jetzt schon: Der nächste Premierminister Grossbritanniens wird kein alter, weisser Mann sein. Sondern weiblich oder dunkelhäutig (und in den Vierzigern). Mit Liz Truss (47) und Rishi Sunak (42) treten zwei Mitglieder der Konservativen Partei an, den zurückgetretenen Boris Johnson (58) zu beerben. Das heisst: Entweder stellen die Tories nach Margaret Thatcher und Theresa May bald die dritte Frau als Premierministerin – oder den ersten Vertreter einer ethnischen Minderheit.