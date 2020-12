Eishockey: Kloten-Blick – Wo Klotener die Nummer 1 sind Am Samstag trifft der EHC Kloten erneut auf die GCK Lions. Ein Blick auf die Statistik vor dem 19. Saisonspiel. Roland Jauch

Das beste Auge für den Mitspieler: Klotens Stürmer Éric Faille (hier im Zweikampf mit Ajoies Jordane Hauert) hat von allen Swiss-League-Spielern bisher am meisten Pässe gespielt, die zu Toren führten Foto: Leo Wyden

In der Tabelle der Swiss League liegt Kloten auf Platz 1. Wer jedoch genauer hinschaut, sieht, dass der EHC nach Verlustpunkten auf Ajoie, das vier Partien weniger ausgetragen hat, noch einen Rückstand aufweist. Nach der 4:5-Heimniederlage der Pruntruter gegen Langenthal vom Donnerstag beträgt er noch fünf Punkte. Der Kampf um den Qualifikationssieg zwischen diesen Teams wird eng.

Die Klotener scheinen seit der hohen Heimniederlage gegen Langenthal, als sie sechs Treffer kassierten, gut unterwegs. Vor dem Heimspiel vom Samstag gegen die GCK Lions stehen sie in mehreren Disziplinen auf Rang 1. Robin Figren ist mit 32 Punkten (19 Tore/13 Assists) der beste Skorer der Liga, dazu mit seinen 19 Treffern auch der beste Goalgetter. Keiner in der Swiss League hat mehr Tore vorbereitet als Éric Faille. Er steht in der Skorerliste mit 26 Punkten auf Rang 7, seine 24 Assists aber sind einsame Spitze – vor seinem einstigen Teamkollegen in der Slowakei, dem Siderser Guillaume Asselin. Andri Spiller, der nach Klotens Coronavirus-Quarantäne an die Seite von Faille und Figren rutschte, ist mit 23 Skorerpunkten (12 Tore) die Nummer 9 der Liga.