Schlittschuh laufen im T-Shirt: Im Oktober braucht die Eisherstellung im Hirslen viel Strom. Im September 2018 bildeten sich gar Pfützen auf dem Feld. Archivfoto: Balz Murer

Die Unterländer Sportanlagen präparieren ihre Eisfelder für die Hockey-Vereine und Eiskunstlaufenden bereits im Hochsommer. Ab Oktober soll dann auch die Bevölkerung Schlittschuh laufen können – zu einer Jahreszeit, in der die Herbstsonne oft noch kräftig wärmt. Weil sich die Eisfelder nicht in einer geschlossenen Halle befinden, benötigen sie besonders in den Sommer- und Herbstmonaten viel Strom. Menschen, welche die aktuellen Energiesparappelle ernst nehmen, dürfte dies befremden. Immerhin: In Bülach wurde der Saisonstart auf dem Ausseneis nach hinten verschoben.