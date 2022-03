Gastroserie – Wo Oberglatt ans Meer in Italien erinnert Auf der Karte des Restaurants Rebstock Da Mario in Oberglatt stehen klassische italienische Spezialitäten – aber nicht nur. Thomas Mathis Raisa Durandi (Foto)

Im Restaurant Rebstock Da Mario in Oberglatt ist die Auswahl an italienischen Spezialitäten gross. Foto: Raisa Durandi

Wenn am Nebentisch das Sponsoring des Fussballclubs besprochen wird, sitzt man in einem Dorfrestaurant – zum Beispiel im Rebstock Da Mario in Oberglatt. Zwischen den braunen Holzbalken, die die Gaststube aufteilen, lassen wir uns nach Italien entführen. Angereist sind wir mit dem Zug, um auch eine Flasche Rotwein aus dem Valpolicella (55 Franken) geniessen zu können.