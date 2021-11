Gemeindebudget 2022 – Wo Regensdorf 23 Millionen investiert Das Budget der Gemeinde fürs nächste Jahr sieht eine schwarze Null und einen unveränderten Steuerfuss von 118 Prozent vor. Florian Schaer

Die Primarschulanlagen Chrüzächer und Pächterried machen zusammen die Hälfte aller geplanten Investitionen für 2022 aus. Foto: Florian Schaer

2019 hatte Regensdorf netto 9,4 Millionen Franken in sein Verwaltungsvermögen gesteckt; also Geld für Dinge ausgegeben, die die öffentliche Hand für ihre Zukunft braucht. Für 2020 nahm man sich dann fast das Doppelte vor: netto 18,5 Millionen. Daraus wurde nichts. Einerseits wegen Corona, andererseits wegen «fehlender Ressourcen», so hält der einstige Bericht fest, seien einige Projekte zurückgestellt worden. Tatsächlich investiert hat man gerade einmal 5,5 Millionen.

Für 2021 waren 28,6 Millionen geplant – und jetzt schreibt Regensdorf 23,1 Millionen Franken für das kommende Jahr in die Bücher. Fast die Hälfte davon sind Neubauten, Sanierungen und Erweiterungen an den beiden Primarschulanlagen Chrüzächer (6,3 Mio.) und Pächterried (5 Mio.), in die Sportanlage Wisacher sollen 2,1 Millionen fliessen, weitere 2,6 Millionen sind dafür eingestellt, der reformierten Kirche die Liegenschaft Mülihuus abzukaufen. Der Rest verteilt sich auf kleinere Beträge etwa bei Strassen und bei den Werken.