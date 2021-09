Reportage aus Kabul – Wo selbst die Taliban locker werden Die neuen Herren Afghanistans beherrschen nicht nur die Strassen, die Moscheen, den Alltag, sondern auch die Vergnügungsparks. Auf der Schiffschaukel mit den Islamisten. Tomas Avenarius aus Kabul

Früher schimpften die Taliban über Leute in Vergnügungsparks. Heute vergnügen sie sich dort selber. Foto: Oliver Weiken (DPA)

Der Bug steigt in den Himmel, immer schneller, immer höher. Dann ein Ruck, das Boot verharrt in der Luft, sackt zurück in die Tiefe, hebt sich auf der gegenüberliegenden Seite mit derselben Wucht nach oben. Immer heftiger schwingt die Schaukel, immer greller wird das Geschrei, immer lauter das Gejohle. Ein Trupp Taliban in der Schiffschaukel, die Sturmgewehre in der Hand, manche tragen eine weisse oder rote Märtyrerbinde über der Stirn.

Die Taliban haben Wochenende. Der Qargha-See am Stadtrand des Vier-Millionen-Molochs ist Kabuls Wasserreservoir, aber am Donnerstag und Freitag wird es zur Freizeitoase. Autos stauen sich zu langen Schlangen, die Taliban-Wächter am Checkpoint lümmeln auf Bänken und Bürostühlen, winken die Wagen lässig durch. Familien, Frauen, Kinder: Qargha ist ein Paradies für alle, die wenig haben, Schiffschaukel, Kettenkarussell, Pedalo, Glace, Tee.