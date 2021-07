Reportage aus Tokio - Wo Siege ungehört verhallen: So fühlen sich die Geisterspiele an

Olympische Spiele in Tokio – Wo Siege ungehört verhallen: So fühlen sich die Geisterspiele an Ach, wie sehr wünscht man sich die Menschenmassen früherer Austragungen herbei! Die Olympiastadt 2021 ist vollgestellt mit Infrastruktur – aber ohne Leben. Monica Schneider aus Tokio

Die Triumphe verhallen ungehört: Die Japanerin Uta Abe muss Judo-Gold vor fast leeren Rängen feiern. Foto: Photonews via Getty Images

Da hängen sie wieder. Hunderte von Metern lang an allen Brücken rund um die Wettkampfstätten. Und es gibt unsagbar viele Brücken und Überführungen und Wettkampfstätten an diesen Spielen in Tokio. Auf den Bannern steht «United by Emotion», und daneben hängen die Ringe. Vereint und verbunden durch Emotionen? Wirklich? Vermutlich traf dies in der Geschichte Olympias nie weniger zu als jetzt. Aber wahrscheinlich waren die Banner bereits gedruckt und fixiert, als der nächste Pandemie-Notstand ausgerufen und auch die Einheimischen vor die Fernseher verbannt wurden.