«Apropos» – der tägliche Podcast – Wo steht der Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Der Krieg in der Ukraine hat eine Pattsituation erreicht. Wer verfolgt aktuell welche Strategie? Und könnten 2023 Verhandlungen beginnen? Ein Update. Vivienne Kuster (Produktion) Mirja Gabathuler (Host) Zita Affentranger (Gast)

Keine Feuerpause über Weihnachten oder Silvester: Sowohl die Ukraine als auch Russland verübten während des Jahreswechsels weitere Kampfhandlungen. Auch sonst hat sich das Kriegsgeschehen in seiner Intensität seit Beginn des Konflikts nicht stark verändert. Es ist eine Art Pattsituation erreicht, in der weder der Ukraine noch Russland der militärische Durchbruch gelingt.

Was bedeutet das für die Ukraine? Und kann Wladimir Putin noch lange durchhalten? Osteuropa-Expertin Zita Affentranger gibt in einer neuen Folge von «Apropos» ein Update zum Ukraine-Krieg und erklärt, weshalb aktuell kein Ende des Konflikts in Aussicht ist. Host ist Mirja Gabathuler.

