Corona-Medienkonferenz – Wo steht die Schweiz vor den Festtagen in der Pandemie?

Impfung von Kindern

Am Freitag hat Swissmedic den Impfstoff von Pfizer/Biontech für Kinder von 5 bis 11 Jahren zugelassen. Ein Gesuch von Moderna für die Zulassung für Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren ist bei Swissmedic noch hängig.

Bei einer Medienkonferenz am Montag sprach Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG, davon, dass in den nächsten Tagen Empfehlungen für die Kinderimpfungen folgen werden. Gemäss NZZ am Sonntag wird die Impfkommission heute eine solche abgeben. Die Empfehlung soll jedoch «bemerkenswert zurückhaltend» ausfallen: Zwar können sich alle Kinder impfen lassen, falls ihre Eltern dies wünschen, «besonders» empfohlen wird die Spritze aber nur Kindern mit Vorerkrankungen und solchen, zu deren Umfeld immunsupprimierte Personen zählen.

Spätestens ab Anfang Januar werden Kinder zwischen 5 und 12 Jahren gegen das Coronavirus geimpft. In der Schweiz gibt es 600'000 Kinder dieser Alterskategorie. Dies meldeten Gesundheitsminister Alain Berset und Lukas Engelberger, Präsidenten der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK), am Montag in Bern.

Der Impfstoff sei speziell für Kinder entwickelt worden, sagte Berset. Engelberger geht davon aus, dass Kinder nicht nur bei Kinderärztinnen und -ärzten, sondern auch in grossen Impfzentren geimpft werden können.

Einige Kantone haben diesbezüglich bereits erste Vorbereitungen getroffen. So plant das Zürcher Kinderspital ein Impfzentrum für 5- bis 11-Jährige. Laut Bildungsdirektorin Silvia Steiner werden keine Impfungen an Schulen vorgenommen.