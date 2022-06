Abo Fleischlos grillieren 10 Alternativen zum Halloumi

Nichts gegen den Grillkäse, eigentlich, wenn man fleischlos grillieren will. Nur: Er landet einfach zu oft auf dem Teller – obwohl es doch so viele Alternativen gäbe. So schneiden sie im Vergleich zum Quietschkäse ab.