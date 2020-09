Velofahren im Glattal – Wo Velofahrende gefährlich leben Die Organisation Pro Velo hat am Freitag Schwachpunkte, aber auch gut gelöste Situationen im Glattal aufgezeigt. Andrea Söldi

Der Kreisel beim Restaurant Doktorhaus in Wallisellen ist für Velofahrende sicherer als viele andere Kreisel. Foto: Andrea Söldi

Die Region nördlich der Stadt Zürich boomt. Damit das erwartete Verkehrswachstum in den nächsten Jahren bewältigt werden kann, soll auch das Velo eine wichtige Rolle spielen. Neben den geplanten Veloschnellrouten können zahlreiche weitere regionale und lokale Verbindungen dazu beitragen, dass Zweiräder schnell und sicher an ihr Ziel gelangen. Diese Ausgangslage nahm die Organisation Pro Velo Kanton Zürich am Freitag zum Anlass, anhand einiger Beispiele Schwachpunkte, aber auch gut gestaltete Abschnitte für Velofahrende aufzuzeigen.