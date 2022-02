Ab 7. März – Wochenmarkt Bülach muss einer Baustelle weichen Weil in der Hans-Haller-Gasse gebaut wird, wird der Bülacher Wochenmarkt voraussichtlich bis Ende Juni bei der Stadthalle durchgeführt. Daniela Schenker , Sibylle Meier (Foto) , Francisco Carrascosa (Foto)

Das Schild an der Ecke Marktgasse/Hans-Haller-Gasse informiert über die baldige Sperrung der Strasse. Foto: Sibylle Meier

Mittwoch und Samstag sind in Bülach Markttage. Am Mittwoch kann sich die Bevölkerung vor dem Einkaufszentrum Sonnenhof von 8 bis 12 Uhr mit frischen Lebensmitteln und Blumen versorgen. Am Samstag findet sie dieses beliebte Angebot ebenfalls von 8 bis 12 Uhr auf dem Pfarrplatz an der Hans-Haller-Gasse in der Altstadt. Doch damit ist nun – zumindest temporär – Schluss. Am 7. März beginnen in der Hans-Haller-Gasse Bauarbeiten. Sie betreffen den Abschnitt Gerbergasse bis Marktgasse und werden voraussichtlich bis Ende Juni dauern. Bis dann muss der Markt ausquartiert werden – und zwar auf das Areal der Stadthalle.