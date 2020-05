Zugang zu den Verkaufsständen wird reguliert – Wochenmarkt in Bülach findet wieder statt Die Stadt Bülach hat entschieden, dass der zweimal wöchentlich geplante Markt wieder durchgeführt werden darf. Der Warenmarkt hingegen bleibt abgesagt. Manuel Navarro

Der Warenmarkt in Bülach (im Bild vom vergangenen November) kann auch weiterhin nicht stattfinden. Foto: Sibylle Meier

Der Bundesrat hat entschieden, dass ab Montag mehr Läden, Restaurants, Museen und Bibliotheken wieder geöffnet sein dürfen. Was ebenfalls wieder erlaubt ist: Märkte. Die Stadt Bülach hat deshalb entschieden, dass der bekannte Wochenmarkt, der jeweils am Mittwoch beim Sonnenhof und am Samstag in der Altstadt stattfindet, wieder durchgeführt werden kann.