Fussball 3. Liga – Wogen im FC Glattbrugg sind geglättet Das Team von Trainer Radoljub Baratovic gewann im Kellerduell der Gruppe 4 in Seebach 3:1. Vorderhand sind die Glattaler als Drittletzte der Tabelle gerettet. Markus Wyss

Der flinke Glattbrugger Rilind Ibrahimi (am Ball, hier gegen den Seebacher Rahul Kasilingam) dribbelte sich immer wieder an Gegenspielern vorbei. Foto: Sibylle Meier

Beim FC Glattbrugg ist viel passiert im vergangenen Monat. Zum einen fehlte es dem abstiegsgefährdeten Drittliga-Fanionteam an Punkten. Zum anderen mangelte es im Verein wohl auch an den richtigen Gesprächen. Vor rund einem Monat war eine Glattbrugger Juniorenmannschaft nach einem Spiel in eine Massenschlägerei verwickelt. Ein Spieler des Gegners wurde dabei so hart und unglücklich getroffen, dass dieser mehrere Stunden lang operiert werden musste – die Folgen des Schlages hätten noch schlimmer ausfallen können. Natürlich verurteilte der FC Glattbrugg diese Gewalt aufs Schärfste. Aber: müssten in einem Klub nicht vorgängig Gespräche stattfinden, Themenabende organisiert werden, um solch schlimme Exzesse im Vorfeld bereits zu verhindern?