«Apropos» – der tägliche Podcast – Woher kommt der Hype um NFTs? Panini-Bilder, Turnschuhe und Rekordverkäufe am Kunstmarkt: NFTs sind plötzlich überall. Wie funktioniert der Handel mit digitalen Originalen? Und warum verkaufen sich die so gut?

Das Original ist digital, der Ausdruck die Kopie: Ein NFT-Werk der Künstlerin Roxanne Sauriol an einer Kunstmesse in Hamburg. Foto: Keystone

Das drittteuerste Werk eines lebenden Künstlers wurde dieses Jahr für 69 Millionen Dollar versteigert. Es ist ein rein digitales Werk des Künstlers Beeple, gehandelt als Non Fungible Token (NFT). NFTs sind eine Art digitale Echtheitszertifikate. Sie zeigen an, wer das Original eines digitalen Bildes, Videos oder Memes besitzt – unabhängig davon, wie viele identische Kopien davon sich bereits frei zugänglich im Internet finden.

Der NFT-Hype hat aber nicht nur die Kunstwelt erfasst. Auch Modelabels, NGOs oder Musikerinnen versuchen, damit Geld zu machen. Und die Young Boys verkaufen animierte Panini-Bilder als NFTs.

Warum sind diese digitalen Zertifikate plötzlich so begehrt? Wie krempeln sie das um, was wir unter Besitz verstehen? Und was haben die Rekordpreise am Kunstmarkt mit einer neuen, digitalaffinen Klientel zu tun? Darüber spricht «Tages-Anzeiger»-Redaktorin Annik Hosmann in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Annik Hosmann ist Redaktorin im Ressort Zürich Leben. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik und Kulturanalyse studiert und schreibt seit 2018 über die Kultur und das Leben in Zürich. Mehr Infos @annikhosmann

