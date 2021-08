Filme für Unerschrockene – Woher kommt die Lust an der Menschenjagd? Gleich vier aktuelle Spielfilme sorgen für Gänsehaut – weil man als Zuschauer die Realität im Nacken spürt. Hans Jürg Zinsli

Ungebetene Gäste: Indigene Rebellen bedrohen die weisse Oberschicht in «New Order». Foto: TMDb.pro

Schon in einer der ersten Filmszenen wird sie spürbar, jene Verstörung, die sich in knapp 90 Minuten zu einer kollektiven Panik verdichten und schliesslich zu einer Gesellschaftsumwälzung führen wird. Es ist eine Szene im Spital von Mexiko-Stadt, wo Aufständische plötzlich in ein Mehrbettzimmer eindringen, die alten Patienten rausschmeissen und stattdessen ihre blutenden Kampfgefährten unterbringen.

Ein Tableau der sozialen Verdrängung. Man wird dieses Bild nicht mehr los. «New Order» heisst der zugehörige Film, und nichts weniger als eine neue Ordnung schwebt dem mexikanischen Regisseur Michel Franco vor – nicht nur auf inhaltlicher, sondern auch auf formaler Ebene.